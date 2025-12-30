Cartas de lectores: Unsta en Concepción

Desde hace unos 20 años la Unsta posee en Concepción un predio destinado a la construcción de su campus universitario. Anteriormente a ese tiempo, vecinos de la zona gestionaban ante la Municipalidad un anteproyecto para erigir allí un colegio secundario de Piscicultura y Forestación, con el fin de obtener técnicos profesionales para atender al medio ambiente y al parque nacional del oeste tucumano. Toda esa documentación quedó cajoneada en el olvido. Hoy nuevamente se habla de reactivar el comienzo de las obras del campus, que se construiría durante 2026. Todo Tucumán y provincias vecinas le dan la bienvenida, por el bien de nuestra juventud y de las futuras generaciones. Como vecino, pido a las autoridades competentes de obras públicas que estudien atentamente la factibilidad de infraestructura y de servicios en el lugar, y que realicen un buen estudio pluviométrico, sin olvidarse de los ductos de la DPA. Recordemos que Santo Tomás de Aquino fue fraile, teólogo y filósofo. Nació en 1225 en Roccasecca (Italia) y falleció el 7 de marzo de 1274 en Abadía Fossanova. Lo canonizaron en 1323, en 1567 lo declararon santo patrono de las universidades católicas y desde 1880 cada 28 de enero se celebra la festividad del gran pensador.