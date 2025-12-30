Secciones
Cartas de lectores: Amador Lucero primera cuadra
Hace 6 Hs

La calle Amador Lucero, en su primera cuadra (entre la avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez), se ha transformado en un espacio verde descuidado desde hace mucho tiempo. El área de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a quien le compete el cuidado de limpieza y mantenimiento, parece que no lo tiene en cuenta. La basura está acumulada en los cestos y desparramada, lo que genera insalubridad y olores nauseabundos. El  césped está por demás de alto, no se lo mantiene corto, y en época de lluvia favorece la proliferación de mosquitos. Se trata de una zona muy concurrida por personas de todas las edades, que buscan en la citada cuadra un  espacio verde como paseo de recreación, al igual que en el puente que cruza sobre la avenida y conecta con el bulevar de la calle Thames.

Liliana Celia Müller

liliana.c.muller@gmail.com

