Cartas de lectores: descontrol en Lomas

¿Hasta cuándo soportaremos la mala conducta de aquellas personas que no cumplen las leyes del tránsito en la vía pública? Lo sucedido en Lomas de Tafí no tiene nombre: avasallan sin control una enorme cantidad de motocicletas en todas la arterias del populoso barrio, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes de diferentes edades que por allí circulan. No sé cuál es el motivo de éste insólito movimiento. La cuestión es que está todo mal, desde los estridentes ruidos de algunos escapes libres a los moticiclistas que circulan sin casco, algunos haciendo “willys”; muchos andando por las veredas. Realmente es una locura total, un verdadero caos. Se necesita urgente un estricto control de parte de las autoridades municipales y de la Policía. Lo mejor sería controlar periódicamente la documentación correspondiente a los conductores y poner orden, porque de lo contrario esto parece tierra de nadie.