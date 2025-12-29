El tiempo en Tucumán: la última semana del año comenzará inestable y hasta podría llover

El SMN pronostica para el martes y el miércoles condiciones climáticas similares, con mucha nubosidad y probabilidad de lluvias. Las mínimas serían de 22 °C mientras que las máximas superaría los 30 °C y los 32 °C. El 2026 arrancará el jueves con mucha nubosidad y una máxima de 34 °C, mientras que para el viernes y el fin de semana se pronostican picos de 36 °C, con una sensación térmica que llegaría a los 38 °C.