El tiempo en Tucumán: la última semana del año comenzará inestable y hasta podría llover

La mínima fue de 21 °C. La nubosidad será variable. Se espera una jornada con mucha humedad. El pronóstico.

El tiempo en Tucumán: la última semana del año comenzará inestable y hasta podría llover ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

El pronóstico del tiempo para la última semana de 2025 anticipa jornadas inestables, con mucha nubosidad, temperaturas superiores a los 30 °C y la amenaza latente de precipitaciones y tormentas. Para hoy se esperan 28 °C de máxima y una térmica que rondaría los 32 °C. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que el lunes comenzó con una temperatura mínima de 21 °C, una humedad del 85% y una nubosidad superior al 60%. Los vientos fueron leves del sector oeste. 

La nubosidad será variable durante la mañana y para el mediodía la temperatura llegaría a los 26 °C, con una nubosidad del 60% y una humedad que superaría el 70%. Los vientos serían suaves pero desde el sur. 

Los momentos más calurosos se sucederán durante la siesta, cuando la nubosidad se acerque al 80% y la humedad se sostenga cercana al 70%. La temperatura llegará a los 28 °C, mientras que la sensación térmica alcanzaría los 32 °C. 

Con la caída de la tarde no se descartan algunas lloviznas aisladas, mientras que la temperatura descenderá hasta los 24 °C. La humedad será del 90% y la nubosidad superior al 80%. Los vientos serán suaves desde el noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El SMN pronostica para el martes y el miércoles condiciones climáticas similares, con mucha nubosidad y probabilidad de lluvias. Las mínimas serían de 22 °C mientras que las máximas superaría los 30 °C y los 32 °C. El 2026 arrancará el jueves con mucha nubosidad y una máxima de 34 °C, mientras que para el viernes y el fin de semana se pronostican picos de 36 °C, con una sensación térmica que llegaría a los 38 °C. 

