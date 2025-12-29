Vértigo, presión y el “plan Díaz”: así fue la intensa mañana de Atlético Tucumán

La pretemporada de Atlético Tucumán va subiendo la temperatura. En una mañana marcada por el rigor físico y la intensidad, el plantel “decano” tuvo su primera práctica a puertas abiertas luego de mucho tiempo. Ante la vista de los periodistas (desde el rincón que tenían asignado), los jugadores siguieron las órdenes de Hugo Colace y de su cuerpo técnico. Una vez terminado el entrenamiento, el estratega analizó el trabajo que vienen realizando.
La jornada comenzó con un fuerte bloque de ejercicios técnicos. Lo que empezó como un "tren de cabeceo" para aceitar la coordinación aérea, derivó en circuitos de asociación. El DT dispuso ruedas de pases en rombo, donde la búsqueda fue clara: control orientado y fluidez. No hubo lugar para la distracción; los “profes” no daban tregua. “Lo físico con pelota es fundamental”, remarcó el entrenador ante los micrófonos.
Uno de los puntos más altos de la práctica se vio en los trabajos por los costados. Allí, el cuerpo técnico insistió en generar superioridad por las bandas: desbordes, centros precisos y definición. "¡Vuelvan rápido!", fue el grito de guerra de los ayudantes, marcando que el despliegue físico será innegociable. Cuando los atacantes perdían el balón debían presionar inmediatamente para recuperar o tapar la salida de los defensores.
En ese mismo ejercicio, Colace hizo una pausa para dar una indicación que exhibe su ADN futbolístico: "En el mediocampo no se engancha. El '5' toca rápido, no más de dos toques". El mensaje es directo: verticalidad pura. “Como se dieron cuenta, la intensidad es lo primordial”, aseveró el DT una vez terminada la jornada.
El plantel trabajó casi completo. Y los juveniles se mostraron a la altura: entre los profesionales de larga data y los chicos que recién subieron desde la reserva, prácticamente no hubo diferencias. “Si los ves desde afuera no te das cuenta quién es quién”, los elogió Colace.
El "Loco" Díaz, a paso lento pero firme
La imagen de Leandro Díaz fue la que faltó en la mañana de Ojo de Agua. Tras acordar su continuidad hace apenas unos días, el delantero no participó de los trabajos grupales. En conferencia de prensa, Colace despejó cualquier duda: "Leandro estuvo dos semanas sin entrenar. Arrancó con doble turno, hoy estuvo haciendo bicicleta en el gimnasio, se está preparando físicamente", argumentó el técnico, pidiendo paciencia.
También brindó algunos detalles de la charla que mantuvo con el atacante. “Tuvimos una conversación muy larga; él quiere revertir la situación que vivió en el último tiempo, y yo quiero jugadores con hambre, ganas de estar y sobre todo, que quieran mucho al club. Lo sucedido ya quedó atrás, ahora vamos a tener un nuevo Leandro Díaz”, se ilusionó.
Entre el césped y las oficinas
Mientras los jugadores cumplían con la primera parte de los ejercicios, el "partido" de los refuerzos no se detuvo. Miguel Abbondándolo estuvo presente y dialogó con el entrenador a un lado del campo. Con el mercado de pases en su punto álgido, el encargado de las negociaciones escuchó atentamente las inquietudes del DT.
Éste valoró los refuerzos que llegaron hasta ahora. “Martín Benítez es lo que necesitamos en el medio, alguien que dé el último pase”, puntualizó, al tiempo que celebró el arribo de Luis Ingolotti para suplir a Matías Mansilla.
Igual, está lejos de conformarse: adelantó que espera por un defensor central y un delantero más, como mínimo.
Un torneo ‘extraordinario’ y el viaje a Uruguay
Con esa palabra describió Colace lo que espera para el Apertura. “Nos estamos preparando para eso; así lo requiero yo y así lo requiere el club”, sentenció con firmeza.
Para lograr esto, confía en sacar una ventaja a sus rivales en lo físico (el “Decano” es uno de los pocos clubes que llevan tres semanas de pretemporada mientras que algunos recién están en los primeros días o no comenzaron). “El buen ritmo es innegociable; los jugadores ya saben que sea cual sea el esquema, tienen que correr para adelante, para atrás, ser un equipo que contagie”, manifestó.
Finalmente, el DT se refirió a la logística de los amistosos. Los de 25 de mayo y Chile tienen previsto viajar hacia Uruguay el 10 de enero, para participar en los duelos de la “Serie Río de la Plata”. Desde el cuerpo técnico pretenden jugar un partido previamente, aunque saben que no será fácil. “Es complicado porque sabemos que muchos no van a querer enfrentarnos por la diferencia del tiempo que llevamos trabajando. Si no se da, jugaremos contra la reserva, que siempre está a la altura”, concluyó.