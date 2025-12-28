Franco Nicola renovó por un año y seguirá en Atlético Tucumán

Franco Nicola dio una gran impresión cuando llegó, moviéndose como mediocampista por la izquierda, lo que incluso le valió para heredar la ‘10’ decana tras la salida de Joaquín Pereyra. Durante su estadía en Atlético también tuvo algunos partidos como extremo, e incluso uno como carrilero izquierdo en la línea de cinco de Pusineri. Hugo Colace juega con extremos por ambos costados, y la velocidad del uruguayo puede ser de gran ayuda para esa tarea que ya realizó durante casi toda su trayectoria en el fútbol de su país, en Montevideo City Torque y Liverpool.