Franco Nicola renovó por un año y seguirá en Atlético Tucumán

Mientras se encuentra en Uruguay rehabilitándose de la lesión que lo tuvo a maltraer en los últimos meses de 2025, Franco Nicola recibió una buena noticia: la dirigencia dio el visto bueno y el uruguayo firmó por un año más con Atlético Tucumán. El mediocampista se mostró entusiasmado. “Vamos con toda, el año que viene va a estar muy lindo”, se ilusionó.
Es que el volante “charrúa” parece ansioso por dar vuelta la página de un semestre donde casi nunca pudo estar al 100% a causa de una dolencia en el pie izquierdo. “De mitad de año en adelante me molestó siempre, es muy doloroso”, explicó. Y detalló lo sucedido en el último tramo del año. “Después de jugar contra Independiente no podía ni caminar. Quería estar en los últimos dos partidos, pero no pude”, señaló.
Nicola había sido pieza importante en el primer semestre, pero la molestia lo condicionó en la segunda mitad del año y su rendimiento cayó.
Ahora, apunta a recuperarse totalmente y arrancar desde cero. “Estuve 21 días haciendo gimnasio y fisioterapia, me habían dicho que estaba muy mal el talón”, explicó. “Pero mejoré bastante, ya estoy corriendo”, avisó Nicola, que además se está sometiendo a tratamientos de onda de choque y rehabilitación de fuerza, entre otros.
Según los médicos, la lesión se agravó ante la decisión del jugador de no parar antes; esto hizo que el tratamiento sea más extenso que para una fascitis plantar común y corriente.
El mediocampista cuenta con permiso del club para continuar en su país recuperándose hasta el 2 de enero: un día más tarde debe reintegrarse a los entrenamientos con el resto del plantel. “Estoy muy contento, siento que tengo mucho más para dar. Que el cuerpo técnico me tenga confianza también suma mucho”, afirmó Franco.
Un jugador que puede ser clave para Colace
Mientras sigue la incertidumbre por el futuro de Nicolás Laméndola, el DT del “Decano” ya se aseguró una opción importante en ese sector de la cancha.
Franco Nicola dio una gran impresión cuando llegó, moviéndose como mediocampista por la izquierda, lo que incluso le valió para heredar la ‘10’ decana tras la salida de Joaquín Pereyra. Durante su estadía en Atlético también tuvo algunos partidos como extremo, e incluso uno como carrilero izquierdo en la línea de cinco de Pusineri. Hugo Colace juega con extremos por ambos costados, y la velocidad del uruguayo puede ser de gran ayuda para esa tarea que ya realizó durante casi toda su trayectoria en el fútbol de su país, en Montevideo City Torque y Liverpool.
Un año de mayor a menor
Franco Nicola comenzó el 2025 como titular, pero luego fue bajando su rendimiento y terminó perdiendo el puesto. Aunque jugó el mismo número de partidos en cada semestre (13), la diferencia estuvo en la cantidad de minutos.
En el Torneo Apertura marcó dos goles y disputó 12 encuentros; en siete fue desde el arranque, y en cinco ingresó desde el banco. Sumado al encuentro de Copa Argentina, donde también fue titular, acumuló 676 minutos en el primer semestre.
Esa cifra se redujo desde julio en adelante. En el Torneo Clausura convirtió un solo tanto y participó en 11 cotejos, pero solo en cuatro fue parte del once inicial. En los dos partidos de Copa Argentina también ingresó como relevo. Sumando todo, fueron 406 minutos para él.