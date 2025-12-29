Secciones
LA GACETA
SociedadGastronomía

Pasta al pesto de pistacho: el plato de sabor contundente que se hace en 15 minutos

El pistacho sale de la pastelería para convertirse en el protagonista de un plato salado irresistible.

Un plato fresco, original y saciante para los amantes del pistacho. Un plato fresco, original y saciante para los amantes del pistacho. Foto: Clara
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

La revista Clara compartió un plato pensado para quienes adoran los sabores contundentes en la comida. Este menú se sirve del pistacho, el fruto seco de moda en todo el mundo, y combina su suavidad con el shock potente y definido del pesto. Pero, a diferencia de la mayoría de las recetas que llevan pistacho, esta indica el paso a paso para preparar un plato salado.

La versión saludable de un manjar: mini muffins de pistacho y yogur griego sin harinas

La versión saludable de un manjar: mini muffins de pistacho y yogur griego sin harinas

Este plato puede prepararse con cualquier tipo de pasta embolsada como codito, rigatoni, fusilli, farfalle o moñito. Para mejorar la terminación, también puede usarse pasta casera, pero de todos modos dará un buen resultado con cualquier alternativa. Es una receta del chef Dani García, que invita a elegir tu preferida y lanzarte a descubrir un pesto con un sabor intenso y diferente.

Pasta al pesto con pistacho

Para preparar este plato se necesitará:

- 400 gramos de pasta corta

- 150 gramos de bimi o brócoli

- 20 gramos de albahaca fresca

- 50 gramos de espinacas frescas

- 30 gramos de pistachos tostados

- 40 gramos de queso parmesano

- 1 diente de ajo

- 80 mililitros de aceite de oliva

- 20 gramos de manteca

- Pimienta negra

- Queso rallado

Cómo preparar la pasta al pesto

1. Lo primero es escaldar las hojas de bimi, la albahaca y la espinaca. Este proceso consiste en sumergir brevemente las hojas en agua hirviendo y enfriarlas inmediatamente después con agua con hielo para detener la cocción. Se hace para mejorar la textura y eliminar las impurezas.

2. Después, se introducen en un vaso batidor con el diente de ajo, los pistachos y el parmesano. Triturar al tiempo que se añade el aceite de oliva poco a poco hasta conseguir la textura deseada. Reservar.

3. Mientras se hace el pesto, cocemos la pasta de nuestra elección el tiempo que indica el fabricante. Cuando esté lista, se guarda un poco del agua de cocción.

4. Poner la pasta en una sartén honda con un poco del agua de la cocción. Agitar un poco y agregar el pesto por encima. Agregar la salsa con cuidado para no romper la pasta.

5. Añadir la manteca para el proceso de mantecado y seguir moviendo la sartén. Rallar un poco más de parmesano y cualquier otro queso rallado.

6. Emplatar cada ración. Colocar unos pistachos tostados por encima para dar un toque crujiente, unas raíces o brotes de albahaca y pimienta.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

Cómo hacer mayonesa casera de apio en pocos minutos: la receta ideal para las fiestas

Cómo hacer mayonesa casera de apio en pocos minutos: la receta ideal para las fiestas

Mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más fácil y saludable

Mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más fácil y saludable

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

Entraditas con tapa de tarta: prepará snacks saborizados para Navidad en 15 minutos

Entraditas con tapa de tarta: prepará snacks saborizados para Navidad en 15 minutos

Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
2

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir
3

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA
4

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores
5

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud
6

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud

Más Noticias
¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Comentarios