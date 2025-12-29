Pasta al pesto de pistacho: el plato de sabor contundente que se hace en 15 minutos

La revista Clara compartió un plato pensado para quienes adoran los sabores contundentes en la comida. Este menú se sirve del pistacho, el fruto seco de moda en todo el mundo, y combina su suavidad con el shock potente y definido del pesto. Pero, a diferencia de la mayoría de las recetas que llevan pistacho, esta indica el paso a paso para preparar un plato salado.
Este plato puede prepararse con cualquier tipo de pasta embolsada como codito, rigatoni, fusilli, farfalle o moñito. Para mejorar la terminación, también puede usarse pasta casera, pero de todos modos dará un buen resultado con cualquier alternativa. Es una receta del chef Dani García, que invita a elegir tu preferida y lanzarte a descubrir un pesto con un sabor intenso y diferente.
Pasta al pesto con pistacho
Para preparar este plato se necesitará:
- 400 gramos de pasta corta
- 150 gramos de bimi o brócoli
- 20 gramos de albahaca fresca
- 50 gramos de espinacas frescas
- 30 gramos de pistachos tostados
- 40 gramos de queso parmesano
- 1 diente de ajo
- 80 mililitros de aceite de oliva
- 20 gramos de manteca
- Pimienta negra
- Queso rallado
Cómo preparar la pasta al pesto
1. Lo primero es escaldar las hojas de bimi, la albahaca y la espinaca. Este proceso consiste en sumergir brevemente las hojas en agua hirviendo y enfriarlas inmediatamente después con agua con hielo para detener la cocción. Se hace para mejorar la textura y eliminar las impurezas.
2. Después, se introducen en un vaso batidor con el diente de ajo, los pistachos y el parmesano. Triturar al tiempo que se añade el aceite de oliva poco a poco hasta conseguir la textura deseada. Reservar.
3. Mientras se hace el pesto, cocemos la pasta de nuestra elección el tiempo que indica el fabricante. Cuando esté lista, se guarda un poco del agua de cocción.
4. Poner la pasta en una sartén honda con un poco del agua de la cocción. Agitar un poco y agregar el pesto por encima. Agregar la salsa con cuidado para no romper la pasta.
5. Añadir la manteca para el proceso de mantecado y seguir moviendo la sartén. Rallar un poco más de parmesano y cualquier otro queso rallado.
6. Emplatar cada ración. Colocar unos pistachos tostados por encima para dar un toque crujiente, unas raíces o brotes de albahaca y pimienta.