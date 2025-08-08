Furor por el pistacho: una productora cuenta cómo se cultiva y quiénes lo piden más

El pistacho se ha convertido en un verdadero auge en el país. La creciente demanda de este fruto seco, impulsada por la innovación en la gastronomía, ha generado un nuevo mercado que se destaca tanto en la producción nacional como en el consumo interno. ¿Quién no ha consumido o al menos escuchado en estos tiempos que este producto se utiliza como ingrediente en salsas, rellenos o pastas con cremas, entre una infinidad de platos que ofrecen restaurantes y otros locales? También se lo encuentra acompañando carnes o mousses saladas, y así continúa una larga lista.