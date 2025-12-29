Lali, Tini y Maria Becerra: cómo se ve la versión argentina de Las Guerreras del K-Pop

Las reacciones del público han oscilado entre la fascinación y el desconcierto. Mientras algunos usuarios confiesan que, pese a lo disparatado de la premisa, sienten una curiosidad genuina por ver más, otros sentencian con entusiasmo que la pieza es "cine puro". Incluso el debate, cargado de críticas y hostilidad, terminó funcionando a favor de la producción, ya que las opiniones encontradas no hicieron más que expandir la viralidad del contenido.