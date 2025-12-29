Lali, Tini y Maria Becerra: cómo se ve la versión argentina de Las Guerreras del K-Pop

En las últimas horas, un video comenzó a viralizarse en plataformas digitales, logrando una repercusión inusual al unificar a los diversos clubes de fans y generar una expectativa genuina. El contenido, protagonizado por las figuras de Lali Espósito, María Becerra y Tini Stoessel, se titula “Las Guardianas del Pop Argentino”, una parodia argentina de Las Guardianas del K-Pop.
La producción fue desarrollada por Bruscopa, responsable creativo de Pochoclo Studios, quien tomó como referencia directa la estética de Las Guerreras K-Pop para diseñar una versión nacional, deliberadamente exagerada y cargada de ironía. Logró conquistar a todos con las apariciones de Pappo, Spinetta con una metralladora, Gustavo Cerati como el lider de las guerreras y Charly Garcia, además de Chano y Bizarrap.
Por qué “Guardianas del Pop” explotó en redes
La parodia fue un éxito debido a su precisión tonal, ya que la parodia domina el lenguaje digital y reconoce el estatus icónico de Lali, Tini y María en la cultura contemporánea. Lejos de ridiculizarlas, el video magnifica su relevancia simbólica como pilares del pop nacional para construir una narrativa que resuena con la audiencia actual.
Las reacciones del público han oscilado entre la fascinación y el desconcierto. Mientras algunos usuarios confiesan que, pese a lo disparatado de la premisa, sienten una curiosidad genuina por ver más, otros sentencian con entusiasmo que la pieza es "cine puro". Incluso el debate, cargado de críticas y hostilidad, terminó funcionando a favor de la producción, ya que las opiniones encontradas no hicieron más que expandir la viralidad del contenido.
Los nuevos usos de la inteligencia artificial y las opiniones
Entre las observaciones más recurrentes, los espectadores señalaron la contradicción tecnológica de defender la música mediante el uso de Inteligencia Artificial. Al mismo tiempo, surgieron llamados masivos a plataformas como Netflix para financiar el proyecto, mientras que otros sectores cuestionaron la inclusión de Lali, evidenciando que ciertos usuarios no lograron decodificar el registro satírico de la obra.
Aunque por el momento “Guardianas del Pop” se limita a ser un experimento creativo y un guiño a las comunidades de fans, su repercusión deja una pregunta en el aire sobre la posibilidad de que esta ficción cruce la frontera hacia lo concreto. Por ahora, el proyecto permanece como un sólido testimonio del ingenio y el talento que definen a la escena digital argentina.