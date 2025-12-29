Milei busca un acuerdo comercial con el Reino Unido sin ceder en el reclamo por Malvinas

En declaraciones al diario británico *The Telegraph*, Milei confirmó su intención de visitar Londres en marzo de 2026, una fecha cargada de simbolismo al cumplirse 44 años del conflicto bélico. La visita no sería solo protocolar: el objetivo es consolidar un acercamiento que ya cuenta con el visto bueno del embajador británico en Buenos Aires, David Cairns, quien no descartó un tratado de libre comercio (TLC).