Entre glaciares: así se abre paso el rompehielos ARA "Almirante Irízar" en su camino a la Antártida

El rompehielos ARA “Almirante Irízar” (RHAI) se encuentra en el océano argentino desde hace más de dos semanas. El fotógrafo e integrante de las Fuerzas Armadas Argentinas, Mathias Zalazar, compartió impresionantes imágenes del modo en que el rompehielos se abre paso entre los mantos blancos sólidos que se forman sobre el agua en el camino hacia la Antártida.
El 28 de noviembre pasado, el RHAI partió rumbo a la Antártida para hacer el recambio de personal y abastecer a las bases argentinas de recursos que se utilizarán durante todo el año siguiente. Argentina tiene una presencia ininterrumpida en la región hace 122 años. Las tareas que allí se realizan tienen el objetivo de afianzar la soberanía del país en el Territorio Antártico.
Zalazar comparte cada día las peripecias que atraviesa el Irízar en su travesía. Enormes hielos se cruzan en su camino. Pero el mayor desafío tal vez sea el que debe enfrentar el barco con su especificidad: abrirse paso sobre un mar congelado para continuar navegando.
Paso a paso del rompehielos “Almirante Irízar”
El RHAI inició las tareas logísticas de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025-26 con un operativo de relevo de dotación en la Base Antártica Conjunta Orcadas. Debido a la cantidad de hielo en la zona, el buque debió quedar al garete –a la deriva– en Bahía Scotia, cerca de la base, y utilizar un helicóptero Sea King para realizar el traslado.
En un operativo que duró más de dos horas, se efectuaron 23 vuelos en los que se trasladó a 21 personas de la dotación entrante de la base, combustible y científicos de la Dirección Nacional Antártica (DNA) que realizaron investigaciones en el lugar. Luego se dirigió a la Base Carlini para abastecerla.
Actualmente, el Irízar se encuentra navegando hacia su próximo destino, la Base Esperanza, continuando con sus tareas logísticas y de abastecimiento previstas para la CAV 2025-26. Las tareas que se desarrollan en esta base incluyen reconocimientos y exploración del terreno y la geografía, construcción de refugios, estudios de topografía, meteorología y mareografía.