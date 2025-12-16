Entre glaciares: así se abre paso el rompehielos ARA "Almirante Irízar" en su camino a la Antártida

El 28 de noviembre pasado, el RHAI partió rumbo a la Antártida para hacer el recambio de personal y abastecer a las bases argentinas de recursos que se utilizarán durante todo el año siguiente. Argentina tiene una presencia ininterrumpida en la región hace 122 años. Las tareas que allí se realizan tienen el objetivo de afianzar la soberanía del país en el Territorio Antártico.