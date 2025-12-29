El Gobierno provincial analizó el balance de seguridad y los operativos de fin de año

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este unes una reunión con autoridades del área de Seguridad en la que se evaluó la situación actual en la provincia, los operativos desplegados durante el mes de diciembre y las acciones preventivas que se desarrollan en distintos barrios de San Miguel de Tucumán.
Del encuentro participaron el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; y el ex diputado Agustín Fernández.
Tras la reunión, el ministro Agüero Gamboa destacó la decisión de mantener una presencia activa del Estado en el territorio. “Hoy seguimos recorriendo los barrios, distintos puntos específicos de San Miguel de Tucumán, como nos ha pedido el gobernador, acercándonos a los vecinos y al personal policial”, señaló.
En ese marco, explicó que las recorridas permiten dialogar directamente con los vecinos para conocer su percepción sobre la seguridad en cada zona. “Les preguntamos cómo está funcionando la presencia policial, las garitas y qué opinan del trabajo que se está realizando”, indicó, y remarcó que el contacto directo con la comunidad complementa el análisis técnico que surge de las estadísticas y del mapa del delito.
El ministro también explicó la importancia de que los ciudadanos realicen las denuncias ante hechos delictivos. “Es fundamental hacer la denuncia y aportar datos, porque eso permite que la policía actúe y pueda poner a los autores de los delitos a disposición de la Justicia”, afirmó.
En cuanto al balance presentado al gobernador, Agüero Gamboa detalló que se informó sobre los operativos realizados durante diciembre y el balance general del año. En particular, mencionó las acciones enmarcadas en el plan Felices Fiestas y la planificación del operativo Felices Vacaciones.
Finalmente, al referirse a los recientes casos de femicidios registrados en la provincia, el ministro aseguró que todos los responsables se encuentran detenidos. “Se trabajó de forma conjunta entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal, y todos los autores fueron detenidos por orden de la Justicia”, precisó, aclarando que se trató de hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar.
Agüero Gamboa remarcó, además, el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado para garantizar respuestas rápidas y eficaces frente a los hechos delictivos y fortalecer las políticas de prevención en el territorio.