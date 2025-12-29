El Gobierno provincial analizó el balance de seguridad y los operativos de fin de año

En ese marco, explicó que las recorridas permiten dialogar directamente con los vecinos para conocer su percepción sobre la seguridad en cada zona. “Les preguntamos cómo está funcionando la presencia policial, las garitas y qué opinan del trabajo que se está realizando”, indicó, y remarcó que el contacto directo con la comunidad complementa el análisis técnico que surge de las estadísticas y del mapa del delito.