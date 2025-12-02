Joaquín Cisneros (h), campeón argentino y nominado a los Olimpia: un año perfecto para el tiro deportivo tucumano

Mientras todavía asimilaba la consagración, otra noticia lo sorprendió. Este martes recibió un mensaje que cualquier deportista argentino sueña con leer. La producción de los Premios Olimpia 2025, le confirmó que estaba ternado en su disciplina por su rendimiento, esfuerzo y desempeño durante todo el año. Un reconocimiento que, además del impacto emocional, llega como una validación para un tirador que viene escalando con constancia y sin estridencias.