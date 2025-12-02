Secciones
Joaquín Cisneros (h), campeón argentino y nominado a los Olimpia: un año perfecto para el tiro deportivo tucumano

El joven tirador tucumano atraviesa su mejor temporada tras consagrarse en el Foso Olímpico y recibir la confirmación de que competirá en la ceremonia del 22 de diciembre en la Usina del Arte.

CONSAGRACIÓN. Joaquín Cisneros (h) se coronó campeón argentino de Foso Olímpico en Santiago del Estero y mantuvo el número 1 del ranking nacional
Joaquín Cisneros (h) atraviesa el mejor momento de su carrera. El fin de semana se consagró Campeón Argentino de Foso Olímpico en Santiago del Estero, resultado que le permitió sostenerse como número 1 del ranking nacional y cerrar un 2025 brillante en una disciplina que exige precisión, temple y una regularidad impresionante.

Mientras todavía asimilaba la consagración, otra noticia lo sorprendió. Este martes recibió un mensaje que cualquier deportista argentino sueña con leer. La producción de los Premios Olimpia 2025, le confirmó que estaba ternado en su disciplina por su rendimiento, esfuerzo y desempeño durante todo el año. Un reconocimiento que, además del impacto emocional, llega como una validación para un tirador que viene escalando con constancia y sin estridencias.

La ceremonia será el 22 de diciembre en la Usina del Arte, con transmisión en vivo por TyC Sports. Desde la organización aclararon que, si bien comprenden las complicaciones de agenda por viajes y competencias, esperan contar con la presencia de la mayor cantidad de deportistas posible. Incluso, quienes no resulten ganadores participarán por el Premio Inspiración, una beca anual destinada a acompañar el desarrollo de los atletas elegidos.

Consultado sobre esta nominación, Joaquín no dudó. “Estar ternado a los Juegos Olimpia significa muchísimo. Es un premio que todos los deportistas argentinos anhelan. Es un reconocimiento enorme al trabajo de todo un año y a la carrera deportiva que uno viene construyendo”, dijo.

Para el tiro deportivo tucumano, su temporada tiene un peso muy grande. Con apenas un año colmado de logros, Joaquín se consolida como referente a nivel nacional y demuestra que, incluso en disciplinas menos difundidas, el camino de la excelencia se sostiene con disciplina, foco y una pasión que no admite pausas.

El 22 de diciembre será su próxima cita. Una noche en la que Tucumán volverá a tener un nombre propio en la lista de sus grandes talentos.

