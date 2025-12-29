No te metas con ellos: un estudio "poco ético" reveló que estos animales son más rencorosos que los humanos

Esas máscaras fueron suficientes para traumatizar de por vida a los cuervos, quienes no olvidaron jamás el mal causado. Los investigadores probablemente cometieron el peor error en pos de la ciencia, ya que la paranoia los persiguió al igual que los cuervos por las calles. 17 años después, estos animales seguían profiriendo vocalizaciones de advertencia e, incluso, acosando a cualquier persona que portase la máscara, sin importar el resto de su apariencia o la situación en la que se encontrasen.