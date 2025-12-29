Ni ayunos ni castigos: cómo retomar los hábitos saludables tras las fiestas, según un especialista

“Es mucho más importante lo que hiciste durante todo el año que lo que ocurre en dos o tres días puntuales”, explicó a LA GACETA el especialista. En ese sentido, remarcó que nadie aumenta de peso de manera significativa por una cena de Navidad o Año Nuevo: “Muchas veces lo que se nota es retención de líquidos o una sensación pasajera de pesadez, no un cambio real en la composición corporal”.