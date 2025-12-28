San Martín suma otra baja en el plantel y se asegura la continuidad de una pieza importante en el ataque

El extremo, que pertenece a Tigre, recibió en las últimas semanas sondeos de varios clubes de la Primera Nacional y todo indica que continuará su carrera en Deportivo Morón. La decisión se fue encaminando con el correr de los días, en un contexto que ya lo mantenía lejos del día a día del plantel profesional. Esquivel no se estaba entrenando con el grupo debido a una falta de pago, situación que fue comunicada formalmente por su representante Rubén Jordan y que correspondía a la CD anterior.