San Martín suma otra baja en el plantel y se asegura la continuidad de una pieza importante en el ataque

El "Santo" avanza con la salida de Juan Cruz Esquivel mientras confirma la permanencia de Franco García, en un proceso de reordenamiento del nuevo ciclo.

ENCUENTRO. La dirigencia dialoga con el plantel y cuerpo técnico en el complejo, marcando el inicio del ciclo. ENCUENTRO. La dirigencia dialoga con el plantel y cuerpo técnico en el complejo, marcando el inicio del ciclo. Foto de Alejandro Cruz/PRENSA CASM.
Hace 1 Hs

El mercado de pases sigue dejando definiciones en San Martín, en donde el armado del plantel empieza a tomar forma a partir de salidas confirmadas, situaciones contractuales resueltas y continuidades que aportan algo de previsibilidad al nuevo ciclo. En ese escenario, una de las certezas es que Juan Cruz Esquivel no seguirá en el club de cara a la próxima temporada.

El extremo, que pertenece a Tigre, recibió en las últimas semanas sondeos de varios clubes de la Primera Nacional y todo indica que continuará su carrera en Deportivo Morón. La decisión se fue encaminando con el correr de los días, en un contexto que ya lo mantenía lejos del día a día del plantel profesional. Esquivel no se estaba entrenando con el grupo debido a una falta de pago, situación que fue comunicada formalmente por su representante Rubén Jordan y que correspondía a la CD anterior.

FESTEJO. Juan Cruz Esquivel marcó seis goles con la camiseta de San Martín. FESTEJO. Juan Cruz Esquivel marcó seis goles con la camiseta de San Martín. Foto de Ignacio Izaguirre / Especial para La Gaceta.

Ante ese escenario, el futbolista permaneció en Buenos Aires y avanzó en conversaciones para resolver su futuro. Las gestiones llegaron a buen puerto y el acuerdo con el “Gallito” estaría prácticamente cerrado, más aún teniendo en cuenta que Tigre, dueño de su pase, no lo tendrá en cuenta para esta temporada, facilitando su salida.

Con la camiseta del “Santo”, Esquivel disputó 26 partidos y marcó seis goles.

Franco García se despidió de Cobresal y firmará su nuevo contrato con San Martín

En contrapartida, San Martín sí logró destrabar otra situación que generaba expectativa. Franco García seguirá en el “Santo” y en las últimas horas resolvió su conflicto contractual con Cobresal. El extremo cordobés rescindió su vínculo con el club chileno, al que había denunciado ante la FIFA por falta de pago, y quedó en condiciones de firmar su nuevo contrato con la institución de Bolívar y Pellegrini.

El propio García confirmó el cierre de esa etapa a través de sus redes sociales, donde publicó un extenso mensaje de despedida.

EN NEGOCIACIONES. Franco García se mantiene en charlas con la CD del EN NEGOCIACIONES. Franco García se mantiene en charlas con la CD del

“Agradezco a toda la gente que me ayudó en mi estadía en El Salvador, principalmente a los empleados del club, utileros, cuerpo médico, dirigentes y compañeros”, escribió “Wachi”, quien también recordó los buenos momentos vividos, como la clasificación a la Copa Libertadores y la pelea por el campeonato, y aclaró que su reclamo “nunca fue con la intención de perjudicar al club, sino de reclamar lo que creía que le correspondía”.

Con ese conflicto resuelto, García firmará su nuevo contrato con San Martín y se sumará plenamente al plantel que ya comenzó a transitar la etapa previa a la pretemporada.

Mientras tanto, el movimiento del mercado no se detiene. En Bolívar y Pellegrini aseguran que el club ya tendría abrochados a cinco refuerzos, aunque la decisión institucional es no oficializar incorporaciones hasta los primeros días de enero. En ese mismo período se pondrá en marcha la pretemporada, que se desarrollaría en una primera etapa en la provincia y luego tendrá un tramo en Santiago del Estero.

