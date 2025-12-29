Radares en ruta: cómo funciona la aplicación que te avisa dónde están los controles en tiempo real

Con el inicio de la temporada de verano y el éxodo masivo hacia la Costa Atlántica, las rutas nacionales se han poblado de controles más rigurosos. Cumplir con la Ley Nacional de Tránsito (24.449) no es solo una obligación para garantizar la seguridad vial, sino también una necesidad para proteger el bolsillo: las fotomultas por exceso de velocidad pueden arruinar el presupuesto de cualquier viaje.