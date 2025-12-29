Jubilaciones: ¿quiénes serán los primeros en cobrar en enero de 2026?

Hace un par de semanas, Anses publicó el cronograma de pagos de las jubilaciones y pensiones de enero de 2026, el cual se rige por las terminaciones del DNI de los beneficiarios. Además, en el primer mes del año se registrará un aumento del 2,47% en los haberes, valor ajustado a la inflación por la medida de movilidad jubilatoria que, según se confirmó, continuará el año que viene.