Jubilaciones: ¿quiénes serán los primeros en cobrar en enero de 2026?

El calendario de los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se reinicia con el nuevo año y jubilados y pensionados podrán percibir nuevamente sus haberes, esta vez con montos actualizados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con el sistema de movilidad jubilatoria vigente.
Hace un par de semanas, Anses publicó el cronograma de pagos de las jubilaciones y pensiones de enero de 2026, el cual se rige por las terminaciones del DNI de los beneficiarios. Además, en el primer mes del año se registrará un aumento del 2,47% en los haberes, valor ajustado a la inflación por la medida de movilidad jubilatoria que, según se confirmó, continuará el año que viene.
¿Quiénes serán los primeros en cobrar?
De acuerdo con el calendario publicado por el organismo previsional, jubilados y pensionados comenzarán a recibir sus haberes a partir de la semana que viene, el viernes 9 de enero. Los primeros en registrar el pago serán las personas que cobren la jubilación mínima y cuyos documentos terminen en 0.
Calendario de pagos de Anses en enero de 2026
Este es el calendario de pagos divulgado por Anses según la terminación del DNI:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de enero
- DNI terminado en 1: 12 de enero
- DNI terminado en 2: 13 de enero
- DNI terminado en 3: 14 de enero
- DNI terminado en 4: 15 de enero
- DNI terminado en 5: 16 de enero
- DNI terminado en 6: 19 de enero
- DNI terminado en 7: 20 de enero
- DNI terminado en 8: 21 de enero
- DNI terminado en 9: 22 de enero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?
Jubilación máxima: $2.350.453,71
Jubilación mínima: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52
Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31