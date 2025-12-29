Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Jubilaciones: ¿quiénes serán los primeros en cobrar en enero de 2026?

Anses indicó cuándo arrancan los pagos y quiénes serán los primeros en cobrar.

¿Quiénes cobran primero en enero de 2026? ¿Quiénes cobran primero en enero de 2026? Fuente: Infobae.
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

El calendario de los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se reinicia con el nuevo año y jubilados y pensionados podrán percibir nuevamente sus haberes, esta vez con montos actualizados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con el sistema de movilidad jubilatoria vigente.

Nuevos aumentos de Anses: en cuánto quedarán las jubilaciones en enero de 2026

Nuevos aumentos de Anses: en cuánto quedarán las jubilaciones en enero de 2026

Hace un par de semanas, Anses publicó el cronograma de pagos de las jubilaciones y pensiones de enero de 2026, el cual se rige por las terminaciones del DNI de los beneficiarios. Además, en el primer mes del año se registrará un aumento del 2,47% en los haberes, valor ajustado a la inflación por la medida de movilidad jubilatoria que, según se confirmó, continuará el año que viene.

¿Quiénes serán los primeros en cobrar?

De acuerdo con el calendario publicado por el organismo previsional, jubilados y pensionados comenzarán a recibir sus haberes a partir de la semana que viene, el viernes 9 de enero. Los primeros en registrar el pago serán las personas que cobren la jubilación mínima y cuyos documentos terminen en 0.

Calendario de pagos de Anses en enero de 2026

Este es el calendario de pagos divulgado por Anses según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

- DNI terminado en 0: 9 de enero

- DNI terminado en 1: 12 de enero

- DNI terminado en 2: 13 de enero

- DNI terminado en 3: 14 de enero

- DNI terminado en 4: 15 de enero

- DNI terminado en 5: 16 de enero

- DNI terminado en 6: 19 de enero

- DNI terminado en 7: 20 de enero

- DNI terminado en 8: 21 de enero

- DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?

Jubilación máxima: $2.350.453,71

Jubilación mínima: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calendario de pago: Anses ya informó qué día de enero empezará el cobro de jubilados

Calendario de pago: Anses ya informó qué día de enero empezará el cobro de jubilados

Se oficializó el aumento de 2,4% para las jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto cobrarán en enero

Se oficializó el aumento de 2,4% para las jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto cobrarán en enero

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
2

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores
3

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud
4

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales
5

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas
6

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Más Noticias
¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Comentarios