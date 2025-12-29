Secciones
Imputado por el homicidio de Mariela del Carmen Suárez

Por el crimen acusaron al posible autor de los disparos

Hace 3 Hs

Un hombre fue imputado por un homicidio agravado, en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal. La Justicia dispuso la prisión preventiva por 82 días para Luciano Matías Zelarayán, quien se encontraba con pedido de captura y rebeldía desde el 20 de diciembre.

El sábado la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal imputó al sospechoso por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en perjuicio de Mariela del Carmen Suárez. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Lucas Manuel Maggio, por instrucciones del titular, Pedro Gallo, pidió la prisión preventiva por 82 días (con vencimiento el 19 de marzo de 2026). Tal plazo coincidirá con la medida ya dispuesta para el otro imputado en la causa.

Hecho violento

“Se trató de un hecho violento y grave con una multiplicidad de disparos contra gente desprevenida y con el posterior resultado de muerte. El acusado se mantuvo prófugo, lo que impidió se le realicen medidas de laboratorio, incluso, el arma utilizada no fue hallada. Puede influir en vecinos”, subrayó el Auxiliar de Fiscal sobre los riesgos procesales y mencionó que ya cuenta con antecedentes. Por lo expuesto, el juez interviniente aceptó el plazo solicitado para la prisión preventiva.

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

El sábado 20 de diciembre del corriente año, a las 21.30 aproximadamente, en circunstancias en que Mariela del Carmen Suárez se encontraba junto a familiares en la vereda de su casa ubicada en calle Granaderos de San Martín al 1900 de San Miguel de Tucumán, fue que su vecino Benito Antonio Ortiz realizó varios disparos con un arma de fuego desde la esquina del domicilio en el cual se encontraba cumpliendo arresto con pulsera electrónica (en calle Matienzo al 2200), con dirección al inmueble mencionado. A continuación, Luciano Matías Zelarayán se presentó en el domicilio de Ortiz a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Wave 110, de color negro, donde este último le entregó un arma de fuego. Luego, según dijeron los investigadores, se dirigió a la vivienda de la mujer, momento en el que, con claras intenciones de causarle la muerte efectuó varios disparos impactando uno de ellos en la cabeza. La víctima fue trasladada al Hospital Padilla y falleció el lunes 22 a causa de las lesiones sufridas.

