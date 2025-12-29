Imputado por el homicidio de Mariela del Carmen Suárez

El sábado 20 de diciembre del corriente año, a las 21.30 aproximadamente, en circunstancias en que Mariela del Carmen Suárez se encontraba junto a familiares en la vereda de su casa ubicada en calle Granaderos de San Martín al 1900 de San Miguel de Tucumán, fue que su vecino Benito Antonio Ortiz realizó varios disparos con un arma de fuego desde la esquina del domicilio en el cual se encontraba cumpliendo arresto con pulsera electrónica (en calle Matienzo al 2200), con dirección al inmueble mencionado. A continuación, Luciano Matías Zelarayán se presentó en el domicilio de Ortiz a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Wave 110, de color negro, donde este último le entregó un arma de fuego. Luego, según dijeron los investigadores, se dirigió a la vivienda de la mujer, momento en el que, con claras intenciones de causarle la muerte efectuó varios disparos impactando uno de ellos en la cabeza. La víctima fue trasladada al Hospital Padilla y falleció el lunes 22 a causa de las lesiones sufridas.