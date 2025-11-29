Los cargos vacantes en la Justicia tucumana

Las explicaciones de lo que sucede son varias, y una importante es la del mismo gobernador, Osvaldo Jaldo. En mayo, cuando se elevaron los pedidos para los últimos siete nombramientos, que juraron en septiembre, dijo: “las coberturas no se deben hacer por el número de vacantes sino por la necesidad de servicio en cada uno de los lugares”. “En momentos financieros muy difíciles seguramente por ahí, a los juzgados de Familia hay que darles prioridad o a los que tienen sensibilidad por los casos que tratan, pero no vamos a nombrar 50 jueces de una sola vez. También tenemos que ver el rendimiento” (porque) si el (Poder) Ejecutivo se esfuerza lo deben hacer todos”. Es decir, se trata de una razón de economía y de actividad basada en eficiencia. A ello se suman las apreciaciones del mismo presidente de la Corta en el sentido de que no hay moras en el servicio de Justicia a pesar de las vacantes.