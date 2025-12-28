Los dos amistosos de alto nivel que jugaría River en el verano

River Plate ultima detalles de su pretemporada y, según fuentes cercanas al cuerpo técnico, la delegación encabezada por Marcelo Gallardo viajará a Uruguay luego del 10 de enero para disputar dos duelos amistosos de alto perfil que todavía restan formalizar al ciento por ciento, pero que tienen el aval directo del entrenador en su agenda de trabajo.
La idea es que los encuentros se jueguen en Maldonado, con fechas estimadas alrededor del 11 o 14 de enero para el primero, y el 17 de enero para el segundo. Aunque los rivales todavía no están confirmados oficialmente, el objetivo es claro: aprovechar la competencia previa al arranque de la Liga Profesional.
La elección de Club Nacional de Football y Club Atlético Peñarol como posibles adversarios no es menor: ambos clubes uruguayos cuentan con historia, prestigio internacional y planteles competitivos, lo que asegura exigencia real para un River en pleno proceso de renovación y con varios refuerzos incorporados de cara a la temporada 2026.
Este doble ensayo internacional llega en un momento clave: tras un 2025 con altibajos y múltiples cambios en el plantel, Gallardo quiere que este arranque de año refleje ambición y construcción de una base sólida que pueda competir en todos los certámenes.
La pretemporada uruguaya promete, entonces, ser mucho más que un par de partidos: puede convertirse en una declaración de intención para el River 2026.