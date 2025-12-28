Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Los dos amistosos de alto nivel que jugaría River en el verano

La ida a Uruguay tras San Martín de los Andes no será solo preparación física: el "Millonario" proyecta encuentros que elevarán el nivel de la puesta a punto, antes del debut oficial.

El Muñeco prepara a river de cara a un 2026 que tendrá al Millonario como protagonista. El Muñeco prepara a river de cara a un 2026 que tendrá al Millonario como protagonista.
Hace 2 Hs

River Plate ultima detalles de su pretemporada y, según fuentes cercanas al cuerpo técnico, la delegación encabezada por Marcelo Gallardo viajará a Uruguay luego del 10 de enero para disputar dos duelos amistosos de alto perfil que todavía restan formalizar al ciento por ciento, pero que tienen el aval directo del entrenador en su agenda de trabajo. 

Las dos opciones que Marcelo Gallardo tiene para reforzar el lateral izquierdo de River

Las dos opciones que Marcelo Gallardo tiene para reforzar el lateral izquierdo de River

La idea es que los encuentros se jueguen en Maldonado, con fechas estimadas alrededor del 11 o 14 de enero para el primero, y el 17 de enero para el segundo. Aunque los rivales todavía no están confirmados oficialmente, el objetivo es claro:  aprovechar la competencia previa al arranque de la Liga Profesional.

La elección de Club Nacional de Football y Club Atlético Peñarol como posibles adversarios no es menor: ambos clubes uruguayos cuentan con historia, prestigio internacional y planteles competitivos, lo que asegura exigencia real para un River en pleno proceso de renovación y con varios refuerzos incorporados de cara a la temporada 2026.

Este doble ensayo internacional llega en un momento clave: tras un 2025 con altibajos y múltiples cambios en el plantel, Gallardo quiere que este arranque de año refleje ambición y construcción de una base sólida que pueda competir en todos los certámenes.

La pretemporada uruguaya promete, entonces, ser mucho más que un par de partidos: puede convertirse en una declaración de intención para el River 2026.

Temas Buenos AiresUruguayClub Atlético River PlateMarcelo GallardoRepública ArgentinaAmistosos Verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Marcelo Gallardo celebró Navidad en familia en la antesala de la pretemporada de River

Marcelo Gallardo celebró Navidad en familia en la antesala de la pretemporada de River

Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste, Aníbal Moreno cumplió una promesa que nació entre recuerdos y fútbol

"Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste", Aníbal Moreno cumplió una promesa que nació entre recuerdos y fútbol

Gestión relámpago y refuerzo clave: Aníbal Moreno firmó con River Plate hasta 2029

Gestión relámpago y refuerzo clave: Aníbal Moreno firmó con River Plate hasta 2029

Atlético Tucumán jugará la Serie Rio de la Plata y se medirá con grandes del continente

Atlético Tucumán jugará la Serie Rio de la Plata y se medirá con grandes del continente

Andino, la joya mendocina que empieza a sonar cada vez más fuerte en Núñez

Andino, la joya mendocina que empieza a sonar cada vez más fuerte en Núñez

Lo más popular
Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales
1

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia
2

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
3

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Se actualiza el salario del personal doméstico
4

Se actualiza el salario del personal doméstico

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
5

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026
6

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026

Más Noticias
La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

Escándalo en la AFA: revelan el desvío de U$S42 millones a cuentas fantasmas en Miami

Escándalo en la AFA: revelan el desvío de U$S42 millones a cuentas fantasmas en Miami

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Se actualiza el salario del personal doméstico

Se actualiza el salario del personal doméstico

Comentarios