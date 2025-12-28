Secciones
Las dos opciones que Marcelo Gallardo tiene para reforzar el lateral izquierdo de River

El "Muñeco" pretende que Marcos Acuña tenga un competidor fuerte, con el objetivo de elevar la competencia interna.

Hace 2 Hs

River decidió no perder tiempo en el mercado de pases y, tras un 2025 que dejó más frustraciones que alegrías, empezó a reconstruir expectativas con las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno. Sin embargo, en Núñez saben que el plantel todavía necesita retoques. Luego de las fiestas, Stefano Di Carlo y la dirigencia retomaron distintas gestiones, con un foco claro para Marcelo Gallardo: reforzar el lateral izquierdo.

La salida de Milton Casco, muy cerca de continuar su carrera en Atlético Nacional tras quedar libre, dejó un hueco que el “Muñeco” considera prioritario cubrir. La idea es sumar una alternativa confiable para Marcos Acuña, pensando en un calendario exigente y la triple competencia que se avecina. En ese escenario, River apuntó a varios nombres, aunque el margen se fue reduciendo con el correr de las semanas.

Con las negociaciones caídas por Julio Soler y Román Vega, la dirigencia baraja hoy dos posibilidades concretas: Alexandro Bernabei o Elías Báez. La intención es clara: llegará uno solo.

Las dos opciones que manejan la CD de River y Marcelo Gallardo

Bernabei, lateral izquierdo de 25 años con pasado en Lanús, aparece como la prioridad. River ya inició contactos formales e incluso presentó una oferta, pero Internacional de Porto Alegre rechazó la posibilidad de un préstamo. El club brasileño no está dispuesto a desprenderse de su titular, que tiene contrato hasta 2028 y una cotización cercana a los seis millones de dólares. Desde entonces no hubo nuevos avances, aunque el nombre sigue encabezando la lista.

La alternativa es Báez, de San Lorenzo. Consolidado en el puesto durante 2025, acumula 60 partidos en Primera y es uno de los jugadores con mayor valor de venta del “Ciclón”. Sin embargo, el delicado momento institucional del club, con una CD transitoria, complica cualquier negociación. Por eso, en Núñez lo siguen de cerca, pero sin acelerar.

