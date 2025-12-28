Las dos opciones que Marcelo Gallardo tiene para reforzar el lateral izquierdo de River

Las dos opciones que manejan la CD de River y Marcelo Gallardo

Bernabei, lateral izquierdo de 25 años con pasado en Lanús, aparece como la prioridad. River ya inició contactos formales e incluso presentó una oferta, pero Internacional de Porto Alegre rechazó la posibilidad de un préstamo. El club brasileño no está dispuesto a desprenderse de su titular, que tiene contrato hasta 2028 y una cotización cercana a los seis millones de dólares. Desde entonces no hubo nuevos avances, aunque el nombre sigue encabezando la lista.