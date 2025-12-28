Secciones
¿Sebastián Villa a River?: el guiño en redes sociales con Juan Fernando Quintero que encendió los rumores

El delantero colombiano de Independiente Rivadavia compartió mensajes sugestivos junto al volante del “Millonario” en Instagram, en medio del mercado de pases y con su futuro aún por resolverse.

SEÑALES EN REDES. Sebastián Villa publicó una imagen junto a Juan Fernando Quintero y un mensaje que despertó especulaciones sobre una posible llegada al equipo de Núñez. SEÑALES EN REDES. Sebastián Villa publicó una imagen junto a Juan Fernando Quintero y un mensaje que despertó especulaciones sobre una posible llegada al equipo de Núñez.
Hace 1 Hs

El 28 de diciembre suele prestarse a chistes y bromas, pero en pleno mercado de pases cualquier gesto se amplifica. Y esta vez, el que encendió las especulaciones fue Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia, con una serie de mensajes en redes sociales dirigidos a Juan Fernando Quintero que no pasaron inadvertidos en el mundo River.

Todo comenzó con una historia de Instagram en la que el delantero colombiano compartió una foto abrazado con “Juanfer”, tomada durante la semifinal de la Copa Argentina, acompañada por una frase que hizo ruido. “Te veo pronto mi hermano”, escribió. Lejos de quedar ahí, el volante de River Plate reposteó la imagen y respondió con un “Hermano siempre”, sumando un emoji de corazón. Minutos más tarde, Villa volvió a insistir: “Te veo en breve”, publicó.

En un momento donde el mercado está abierto y cada publicación se lee entre líneas, el ida y vuelta funcionó como un disparador de rumores. Más aún si se tiene en cuenta que Villa ya manifestó públicamente su intención de salir de Independiente Rivadavia y que, a principios de diciembre, su nombre comenzó a circular como posible interés del “Millonario”, aunque sin ninguna oferta formal confirmada.

El delantero viene de un 2025 destacado, siendo una de las grandes figuras del equipo mendocino y protagonista en la histórica consagración en la Copa Argentina. Ese rendimiento, sumado a su amistad de larga data con Quintero, forjada incluso cuando ambos defendían camisetas rivales, alimenta las versiones, aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de las especulaciones.

No obstante, la posible llegada de Villa a River también genera resistencia en parte de los hinchas, tanto por su pasado en Boca como por sus antecedentes judiciales. En 2023 fue condenado a una pena de dos años y un mes de prisión en suspenso por una causa de violencia de género, mientras que en octubre de este año fue absuelto en otro proceso por abuso sexual.

Mientras River avanza con varias negociaciones abiertas para reforzar su plantel, el sugestivo intercambio en redes dejó una duda flotando y por ahora, la respuesta sigue estando, como tantas veces en este mercado, del lado de las redes.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsColombiaClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaSebastián VillaJuan Fernando QuinteroLiga Profesional de Fútbol
