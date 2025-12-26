Reencuentros, despedidas y vacaciones: intenso movimiento en la Terminal de Ómnibus en el cierre del año

Desde la terminal señalaron que, como ocurre cada fin de año, aumentan los viajes hacia Buenos Aires y el litoral, así como también hacia países limítrofes. Las consultas por pasajes y los servicios de larga distancia se intensifican en los días previos al cierre del año, en un contexto donde el viaje se convierte en una oportunidad para el reencuentro, el descanso o el inicio de nuevas experiencias.