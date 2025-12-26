Reencuentros, despedidas y vacaciones: intenso movimiento en la Terminal de Ómnibus en el cierre del año

La Terminal de Ómnibus registra un intenso movimiento durante el último fin de semana del año, con pasajeros que viajan para pasar las fiestas con familiares, reencontrarse después de largos períodos o iniciar vacaciones de verano, tanto dentro del país como hacia destinos internacionales.
Entre los testimonios recogidos por LA GACETA, se repiten las historias de reencuentros familiares. Una mujer que viajaba a Buenos Aires contó que iba a pasar el 31 de diciembre con sus hermanos, uno de los cuales no veía desde hacía más de 20 años.
“Mi hermano insistió mucho para que vaya. Hace tiempo que no nos vemos y esta vez decidí viajar”, explicó a LG Play mientras aguardaba la salida del colectivo. También hubo despedidas marcadas por la emoción. Un grupo de amigas acompañaba a una mujer que regresaba a Paraguay, donde vive desde su adolescencia.
“Se fue a los 15 años y volvió a Tucumán después de más de 40 años. Ahora se regresa, pero quiso despedirse de todas”, relataron. Durante su estadía, recorrió distintos puntos de la provincia y se reencontró con compañeras de la primaria y la secundaria.
En paralelo, jóvenes tucumanas iniciaban viajes de vacaciones. Tres amigas de Monteros partían rumbo a Brasil, uno de los destinos más elegidos en esta época. “Organizamos todo desde octubre. El viaje es largo, son casi dos días en colectivo, pero vamos con muchas ganas”, comentaron. La estadía prevista es de aproximadamente un mes.
Desde la terminal señalaron que, como ocurre cada fin de año, aumentan los viajes hacia Buenos Aires y el litoral, así como también hacia países limítrofes. Las consultas por pasajes y los servicios de larga distancia se intensifican en los días previos al cierre del año, en un contexto donde el viaje se convierte en una oportunidad para el reencuentro, el descanso o el inicio de nuevas experiencias.