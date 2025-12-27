Vacaciones 2026: ¿elegirán los tucumanos la costa argentina este verano?

Sin embargo, los feriados se mantienen como un aliado clave para quienes dependen del turismo en el país, porque durante los fines de semana largos la actividad se reactiva de manera significativa. En lo que va de 2025, varios de estos recesos prolongados impulsaron movilizaciones de viajeros y generaron picos de movimiento turístico que, aunque no siempre se traducen en un gasto elevado, contribuyen a dinamizar al sector.