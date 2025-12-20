Vacaciones 2026: las siete mejores playas argentinas para disfrutar este verano, según la IA

Es una de las playas más reconocidas del país, especialmente por sus aguas relativamente más cálidas que el promedio de la costa argentina. Sus acantilados, cuevas y formaciones rocosas conforman un paisaje distintivo. Durante el verano presenta una intensa actividad turística, con balnearios bien equipados, propuestas recreativas y una ciudad que se adapta plenamente a la temporada. Es ideal para quienes priorizan el baño en el mar y una estadía con servicios completos.