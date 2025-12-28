El último fin de semana de diciembre se desató una polémica que trascendió las redes sociales y llegó hasta organismos oficiales: un video en el que Alma, la hija de 12 años del cantante El Polaco y Valeria Aquino, aparece al volante de una camioneta en un camino rural generó un fuerte repudio público y una reacción institucional inesperada. ¿Qué dijo el cantante al respecto?
La grabación, compartida originalmente por la madre de la menor en Instagram, no solo encendió un intenso debate sobre los límites de la exposición de menores, sino que también llevó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a solicitar la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino por permitir y difundir la escena, un hecho que está expresamente prohibido por la Ley Nacional de Tránsito.
Qué dijo el Polaco sobre el video de su hija de 12 años manejando: ¿enojado con su ex Valeria Aquino?
En medio de la controversia, El Polaco rompió el silencio y expresó su postura con un tono que sorprendió tanto a sus seguidores como a los críticos de la situación. “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, resaltó el artista en diálogo con Puro Show.
Seguridad Vial podría inhabilitar la licencia de la ex de El Polaco por permitir que su hija maneje un auto
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino después de que se viralizara un video que generó indignación. En las imágenes, se ve a la hija de 12 años de El Polaco y Aquino al volante de un auto, una acción que está prohibida por la Ley Nacional de Tránsito.
Pero eso no fue todo: la nena también aparece usando el cinturón de seguridad de manera incorrecta, lo que agrava la situación y expone una conducta irresponsable por parte de la adulta responsable. A raíz de la difusión del video y de las denuncias que llegaron al organismo, la ANSV decidió iniciar el proceso para inhabilitar la Licencia Nacional de Conducir de Valeria Aquino