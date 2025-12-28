Qué dijo el Polaco sobre el video de su hija de 12 años manejando: ¿enojado con su ex Valeria Aquino?

La grabación, compartida originalmente por la madre de la menor en Instagram, no solo encendió un intenso debate sobre los límites de la exposición de menores, sino que también llevó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a solicitar la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino por permitir y difundir la escena, un hecho que está expresamente prohibido por la Ley Nacional de Tránsito.