Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

Los horarios de atención se modificarán respecto a los de Navidad.

LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Son muchos los tucuamanos que saldrán esta semana para hacer las compras para la fiesta de Año Nuevo. ¿Cuáles serán los horarios de atención en los locales comerciales de Tucumán?

Habrá que tener en cuenta que no serán los mismos horarios de atención al clinte que hubo en la previa a la celebración de la Navidad, anticipó la Cámara de Comercio de Tucumán.

El miércoles 31, día en que se festeja la finalización del 2025, habrá una atención en horario corrido, pero diferente a la del 24. Los comercios abrirán a las 9 y cerrarán a las 14. 

Mientras que el jueves 1 de enero habrá feriado por Año Nuevo, por lo que tampoco habrá atención.

Ventas en Navidad

Las ventas navideñas en los comercios minoristas PyMes subieron 1,3% frente al año pasado, a precios constantes. Este año se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos.

No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares, consignó el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Temas TucumánSan Miguel de TucumánAño NuevoCámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Expendio de combustibles en Navidad: a qué hora cerrarán las estaciones de servicio en Tucumán

Expendio de combustibles en Navidad: a qué hora cerrarán las estaciones de servicio en Tucumán

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

Esperan las fiestas de Fin de Año, pero el bolsillo no acompaña: los comercios tucumanos adaptan estrategias ante un consumo moderado

Esperan las fiestas de Fin de Año, pero el bolsillo no acompaña: los comercios tucumanos adaptan estrategias ante un consumo moderado

Lo más popular
Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
1

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales
2

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Se actualiza el salario del personal doméstico
3

Se actualiza el salario del personal doméstico

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
4

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Los quiebres del peronismo en la sanción del Presupuesto 2026
5

Los quiebres del peronismo en la sanción del Presupuesto 2026

Tolerancia y diálogo, buenas palabras
6

Tolerancia y diálogo, buenas palabras

Más Noticias
La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Comentarios