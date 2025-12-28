Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

Son muchos los tucuamanos que saldrán esta semana para hacer las compras para la fiesta de Año Nuevo. ¿Cuáles serán los horarios de atención en los locales comerciales de Tucumán?
Habrá que tener en cuenta que no serán los mismos horarios de atención al clinte que hubo en la previa a la celebración de la Navidad, anticipó la Cámara de Comercio de Tucumán.
El miércoles 31, día en que se festeja la finalización del 2025, habrá una atención en horario corrido, pero diferente a la del 24. Los comercios abrirán a las 9 y cerrarán a las 14.
Mientras que el jueves 1 de enero habrá feriado por Año Nuevo, por lo que tampoco habrá atención.
Ventas en Navidad
Las ventas navideñas en los comercios minoristas PyMes subieron 1,3% frente al año pasado, a precios constantes. Este año se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos.
No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares, consignó el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).