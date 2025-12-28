Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni y su pronto regreso al teatro porteño

La dupla protagónica conformada por Soledad Silveyra y el popular Beto ultima detalles para el estreno de la obra titulada Quién es quién. Aquel proyecto representa el regreso triunfal a las tablas tras el pico hipertensivo sufrido la noche del veintiocho de noviembre pasado. En relación al debut inminente, la actriz expresó con entusiasmo: "necesitaba comunicar que Luis Brandoni está muy bien de salud" ante las cámaras,.