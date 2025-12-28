Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni y su pronto regreso al teatro porteño

Soledad Silveyra desmintió los rumores malintencionados acerca de la supuesta internación de Luis Brandoni. La artista aprovechó su visita al programa de Mirtha Legrand para llevar tranquilidad absoluta a los seguidores del espectáculo local. Durante la charla, la actriz fue tajante al afirmar que su colega "se encuentra bien" y desestimó cualquier versión alarmista relacionada a una recaída.
El histórico actor de 85 años atravesó un episodio de presión arterial elevada que motivó una breve hospitalización semanas atrás. A pesar de aquel susto, el protagonista de grandes éxitos recuperó su vitalidad habitual rápidamente. Al respecto, su compañera de elenco sostuvo firmemente: "decían que está internado, no, está bien, eso es falso" para terminar las especulaciones mediáticas.
La recuperación y el futuro teatral
Carlos Rottemberg, productor teatral, supervisó de cerca la evolución clínica del artista durante sus días de descanso obligatorio. Tras recibir el alta médica un mes atrás, el intérprete comenzó un tratamiento vitamínico específico para fortalecer su organismo. Ese empresario señaló oportunamente que "Luis Brandoni se encuentra estabilizado" y listo para retomar labores profesionales en la capital federal.
La dupla protagónica conformada por Soledad Silveyra y el popular Beto ultima detalles para el estreno de la obra titulada Quién es quién. Aquel proyecto representa el regreso triunfal a las tablas tras el pico hipertensivo sufrido la noche del veintiocho de noviembre pasado. En relación al debut inminente, la actriz expresó con entusiasmo: "necesitaba comunicar que Luis Brandoni está muy bien de salud" ante las cámaras,.
Cambios en la temporada y solidaridad entre colegas
La recomendación por parte médica obligó a suspender funciones previstas originalmente en la ciudad balnearia marplatense para este verano. El equipo técnico prefirió mantener al protagonista cerca de su residencia particular por cuestiones estrictas vinculadas a seguridad sanitaria.
Según el comunicado oficial emitido por Multiteatro, "al Sr. Luis Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud" en este período. Esta decisión busca evitar traslados largos o esfuerzos físicos innecesarios fuera del territorio porteño,.