Las recomendaciones del sacerdote Luis Zazano para vivir la Navidad en Tucumán desde la sencillez

En ese marco, Zazano invitó a vivir la Navidad “desde la humildad, la sencillez y la simpleza”, recordando que, a más de dos mil años, lo que permanece en la memoria colectiva no es el poder, sino la humildad de un pesebre. “Las personas simples quedan más marcadas en el corazón del otro que quienes buscan imponerse desde el poder”, reflexionó.