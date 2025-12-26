Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Para este viernes 26 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas, lluvias, viento y viento zonda. Según precisó el organismo nacional, 11 provincias se verán afectadas por eventos meteorológicos con potencial de causar “daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
En ese contexto, el SMN difundió una serie de recomendaciones adaptadas a cada alerta. En caso de tormentas, indicó evitar circular durante los fenómenos, no sacar residuos y limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar objetos sueltos y resguardarse de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado cuando se esté al aire libre.
Para las zonas con vientos fuertes, sugirió no salir, asegurar o retirar macetas, sillas y toldos, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, y conducir con extrema precaución.
Rige una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, el oeste de Salta, San Luis, Mendoza, el sur de Córdoba, el noreste de La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En esas áreas, el SMN advirtió que el tiempo estará marcado por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.
También se mantiene una alerta amarilla por viento en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En esas regiones, el área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Por último, el SMN advirtió sobre una alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza.