Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió sobre posible caída de granizo y actividad eléctrica.

Hay alerta amarilla por tormenas y vientos en 11 provincias Hay alerta amarilla por tormenas y vientos en 11 provincias Clarín
Hace 4 Hs

Para este viernes 26 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas, lluvias, viento y viento zonda. Según precisó el organismo nacional, 11 provincias se verán afectadas por eventos meteorológicos con potencial de causar “daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

En ese contexto, el SMN difundió una serie de recomendaciones adaptadas a cada alerta. En caso de tormentas, indicó evitar circular durante los fenómenos, no sacar residuos y limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar objetos sueltos y resguardarse de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado cuando se esté al aire libre. 

Para las zonas con vientos fuertes, sugirió no salir, asegurar o retirar macetas, sillas y toldos, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, y conducir con extrema precaución.

Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento para este viernes

Rige una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, el oeste de Salta, San Luis, Mendoza, el sur de Córdoba, el noreste de La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En esas áreas, el SMN advirtió que el tiempo estará marcado por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

También se mantiene una alerta amarilla por viento en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En esas regiones, el área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Por último, el SMN advirtió sobre una alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza. 

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
4

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968
5

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras
6

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Más Noticias
Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de encerronas y robos

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Comentarios