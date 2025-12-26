Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

También se mantiene una alerta amarilla por viento en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En esas regiones, el área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Por último, el SMN advirtió sobre una alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza.