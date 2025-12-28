Secciones
LA GACETA
OpiniónColumnas

Las tres caras de la seguridad tucumana
Las tres caras de la seguridad tucumana
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 5 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

¿Para qué sirve un político?

¿Para qué sirve un político?

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

IA: mitos y realidades

IA: mitos y realidades

Resignificando la Ciudad Universitaria

Resignificando la Ciudad Universitaria

Lo más popular
Cómo se informan hoy los estudiantes universitarios, según un estudio de la UBA
1

Cómo se informan hoy los estudiantes universitarios, según un estudio de la UBA

¿Nudillos hinchados?: un síntoma que podría ser una señal de colesterol alto
2

¿Nudillos hinchados?: un síntoma que podría ser una señal de colesterol alto

Creó una página para calificar a profesores y ya la usan cientos de alumnos universitarios
3

Creó una página para calificar a profesores y ya la usan cientos de alumnos universitarios

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas
4

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve
5

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp
6

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

Más Noticias
Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Pocos lo conocen: el error más común al cortar una palta y cómo evitarlo

Pocos lo conocen: el error más común al cortar una palta y cómo evitarlo

¿Los notaste? Los cambios más sorprendentes de WhatsApp que trae la actualización de diciembre

¿Los notaste? Los cambios más sorprendentes de WhatsApp que trae la actualización de diciembre

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

Adiós a las conservadoras en la playa: el innovador invento que las reemplazará en el verano de 2026

Adiós a las conservadoras en la playa: el innovador invento que las reemplazará en el verano de 2026

Comentarios