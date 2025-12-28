Donald Trump, la persona de 2025
¿Cómo despediríamos este año si el presidente estadounidense no hubiera decidido asistir a la Argentina en medio de la corrida que amenazaba la viabilidad de la economía y la gestión de Milei? Uno de los interrogantes que empezaremos a responder en 2026 es si este año cruzamos un punto de inflexión que renovará nuestros desafíos o si seguiremos atrapados en una condena circular. Otro interrogante para el próximo año es si Trump transformará drásticamente la dinámica democrática y económica a nivel global.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Estados Unidos
Lo más popular