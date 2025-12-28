Descuento del 20% por pago anticipado en Rentas

Los contribuyentes que abonen hasta el martes, de forma anticipada, las boletas de 2026 de los impuestos Inmobiliario, Automotores y Rodados, y de las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI-Comunas Rurales), podrán acceder al descuento del 20% y, además, quedarán liberados de abonar las actualizaciones trimestrales que el Gobierno realiza en esos tributos.
Para quienes prefieran el pago mensual, se estableció una bonificación del 8,33% en cada cuota que se abone mediante cesión de haberes en cuenta sueldo o débito automático en cuentas corrientes o cajas de ahorro de cualquier banco. La adhesión puede gestionarse a través del portal de Rentas o de forma presencial en la entidad bancaria correspondiente. Finalmente, el régimen incorpora una bonificación del 100% de la cuota décima segunda para los contribuyentes que paguen las 11 primeras cuotas en tiempo y forma, respetando su vencimiento o el último día hábil del mes correspondiente.