De Tucumán a Puebla: Ignacio Maestro Puch buscará relanzar su carrera en la liga mexicana

La operación se cerró tras varios días de negociaciones con Independiente, club dueño de su ficha. El acuerdo es un préstamo por una temporada, sin cargo, pero con dos cláusulas de compra significativas que podrían inyectar dólares frescos a las arcas de Avellaneda. El club mexicano tendrá la posibilidad de adquirir el 80% del pase en junio de 2026 por 1.500.000 dólares, o bien esperar hasta diciembre del mismo año, en cuyo caso la cifra ascendería a 2.000.000 de dólares netos.