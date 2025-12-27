Secciones
De Tucumán a Puebla: Ignacio Maestro Puch buscará relanzar su carrera en la liga mexicana

Sin lugar en el Independiente de Gustavo Quinteros, el atacante afronta su primera experiencia en el extranjero. Ya se entrena bajo las órdenes del español Albert Espigares.

Hace 2 Hs

Ignacio Maestro Puch inicia una nueva etapa en su carrera lejos del país. El delantero tucumano de 22 años, formado en las inferiores de Atlético, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Puebla de México, asegurando así su primera experiencia internacional con la intención de sumar la continuidad que no encontró en el último tiempo.

La operación se cerró tras varios días de negociaciones con Independiente, club dueño de su ficha. El acuerdo es un préstamo por una temporada, sin cargo, pero con dos cláusulas de compra significativas que podrían inyectar dólares frescos a las arcas de Avellaneda. El club mexicano tendrá la posibilidad de adquirir el 80% del pase en junio de 2026 por 1.500.000 dólares, o bien esperar hasta diciembre del mismo año, en cuyo caso la cifra ascendería a 2.000.000 de dólares netos.

Un cambio de aire necesario 

El contexto de la salida de Maestro Puch responde a la necesidad de minutos. Su contrato con el "Rojo" se extiende hasta fines de 2027, pero tras un paso reciente por San Martín de San Juan —interrumpido por el descenso del conjunto cuyano—, el tucumano debió regresar a Avellaneda. Allí, el técnico Gustavo Quinteros le comunicó que no aparecía como una prioridad para el armado del equipo.

Aunque recibió sondeos de otros clubes del fútbol argentino, la propuesta económica y el desafío deportivo de la Liga MX terminaron inclinando la balanza. En Puebla, el ex atacante "decano" buscará el rodaje que le permita explotar definitivamente sus condiciones.

Adaptación en marcha 

El atacante ya se encuentra en suelo mexicano trabajando a la par de sus nuevos compañeros. De hecho, ya sumó sus primeros minutos en amistosos de preparación, enfocándose en la adaptación a la altura y en asimilar la idea de juego del entrenador español Albert Espigares.

Para el jugador que debutó en Primera con la camiseta del "Decano" en 2022, este paso por el fútbol azteca representa una oportunidad clave: afianzarse en una liga exigente, ganar protagonismo y demostrar el potencial ofensivo que lo llevó a las selecciones juveniles.

