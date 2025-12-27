River Plate, el equipo más convocante del 2025

Según un informe del sitio especializado Transfermarkt, River Plate se ubicó otra vez en lo más alto del ranking global de asistencia, con un promedio de 85.018 espectadores por partido, superando a clubes europeos con gigantescas hinchadas como el Borussia Dortmund y el Real Madrid.
En total, más de 1.360.000 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo del año, consolidando al Monumental como uno de los escenarios más imponentes y concurridos del planeta.
UN RECIBMIENTO HISTÃRICO Y MONUMENTAL ð¤â¤ï¸ð¤ pic.twitter.com/nMzMrv0syc— River Plate (@RiverPlate) October 30, 2024
La cifra adquiere aún más peso si se tiene en cuenta el contexto: este récord de convocatoria global se mantiene pese a que el rendimiento futbolístico del equipo no siempre estuvo a la altura de las aspiraciones.
River celebró este hito en sus redes sociales y desde la dirigencia destacaron el rol de la ampliación histórica del estadio, que elevó la capacidad a más de 85 mil espectadores, como un factor clave para sostener esta racha de llenos.
Para muchos analistas, la fidelidad en las tribunas se ha convertido en un activo intangible de valor incalculable, ya que posiciona al club argentino en un lugar de privilegio en el mapa del fútbol mundial.