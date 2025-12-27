Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

River Plate, el equipo más convocante del 2025

El club de Núñez se coronó por tercer año consecutivo como el más convocante del mundo, con un promedio de más de 85.000 hinchas por partido en el estadio Más Monumental.

El Monumental, el estadio con más convocatoria del mundo El Monumental, el estadio con más convocatoria del mundo
Hace 1 Hs

Según un informe del sitio especializado Transfermarkt, River Plate se ubicó otra vez en lo más alto del ranking global de asistencia, con un promedio de 85.018 espectadores por partido, superando a clubes europeos con gigantescas hinchadas como el Borussia Dortmund y el Real Madrid.

En total, más de 1.360.000 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo del año, consolidando al Monumental como uno de los escenarios más imponentes y concurridos del planeta. 

La cifra adquiere aún más peso si se tiene en cuenta el contexto: este récord de convocatoria global se mantiene pese a que el rendimiento futbolístico del equipo no siempre estuvo a la altura de las aspiraciones. 

River celebró este hito en sus redes sociales y desde la dirigencia destacaron el rol de la ampliación histórica del estadio, que elevó la capacidad a más de 85 mil espectadores, como un factor clave para sostener esta racha de llenos. 

Para muchos analistas, la fidelidad en las tribunas se ha convertido en un activo intangible de valor incalculable, ya que posiciona al club argentino en un lugar de privilegio en el mapa del fútbol mundial.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateReal MadridMarcelo GallardoFußball Club Bayern München e.V.Ballspielverein Borussia 09 e.V. DortmundBundesligaLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión
1

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión
2

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto
3

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?
4

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Hermetismo por el crimen de San Pablo
5

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán
6

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

Más Noticias
Dolor en Atlético Tucumán: falleció Miguel Tanque Muñoz, goleador y multicampeón con el Decano

Dolor en Atlético Tucumán: falleció Miguel "Tanque" Muñoz, goleador y multicampeón con el "Decano"

El abogado de Chiqui Tapia denunció una operación mediática y negó que exista una imputación

El abogado de "Chiqui" Tapia denunció una "operación mediática" y negó que exista una imputación

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Comentarios