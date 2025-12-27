Se reanudaron las operaciones en Aeroparque tras más de tres horas de cierre por desprendimiento de asfalto

Luego de más de tres horas de interrupción total, el Aeroparque Jorge Newbery comenzó a normalizar sus operaciones este sábado por la tarde, tras el cierre preventivo de su pista a raíz de un desprendimiento de asfalto detectado durante el despegue de una aeronave por la cabecera 31. La situación provocó demoras, desvíos y complicaciones en vuelos de todo el país, en una jornada marcada además por temperaturas extremas.
Desde Aeropuertos Argentina confirmaron al diario La Nación que “la pista ya fue rehabilitada y las operaciones comenzaron a retomarse de manera progresiva”. El incidente ocurrió en plena ola de calor, con una temperatura que alcanzó los 35 grados y una sensación térmica de 37,7, condiciones que agravaron el impacto de la interrupción tanto en la operatoria aérea como en la experiencia de los pasajeros dentro de la terminal y a bordo de los aviones.
Uno de los casos que reflejó la complejidad de la situación fue el de un vuelo proveniente de Mar del Plata con destino a Aeroparque, originalmente programado para las 13.05. Según relató un pasajero identificado como José, el vuelo fue reprogramado primero para las 14.55 y luego para las 15.30. A las 15.27, con los pasajeros ya sentados en la aeronave, se les informó que el aeropuerto se encontraba cerrado y que no podrían despegar.
Minutos después, a las 15.53, la tripulación comunicó que el despegue quedaba suspendido y que debían permanecer a bordo mientras se realizaban tareas de mantenimiento en la pista, de acuerdo con la información transmitida por Aerolíneas Argentinas. “Ahora nos dicen que a las 17 reabriría el Aeroparque”, relató el pasajero, quien también describió momentos de tensión dentro de la cabina. “Un joven pidió bajarse del avión y una mujer quería sacar a su perro del canil porque estaba inquieto”, contó.
Según relató, la situación se tornó aún más incómoda por la temperatura y la incertidumbre. “Lo más complejo fue que la tripulación pedía que no se hicieran fotos ni filmaciones adentro del avión”, agregó, al señalar que incluso el personal de la aerolínea mostraba preocupación ante el escenario.
Mientras tanto, numerosas aeronaves quedaron a la espera de la reapertura. Algunas que ya se encontraban en aproximación debieron ser desviadas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y todas las partidas previstas desde Aeroparque registraron demoras. En redes sociales, pasajeros y usuarios reflejaron la situación en tiempo real, con mensajes que advertían que el aeropuerto llevaba más de una hora sin actividad.
Desde Aeropuertos Argentina explicaron que las tareas de reparación se realizaron “hacia el final de la cabecera, fuera de la pista”, y que por razones de seguridad se resolvió suspender completamente la operatoria. Una vez finalizados los trabajos, se autorizó la reapertura gradual. “Ahora se está retomando y se va a normalizar en los próximos minutos”, indicaron.
Por su parte, Aerolíneas Argentinas informó que, como consecuencia directa del cierre, se registraron 14 vuelos demorados y que siete arribos debieron ser desviados a Ezeiza. La compañía estimó que la actividad se normalizaría progresivamente una vez habilitada la pista.
Finalmente, cerca de las 17, Aeropuertos Argentina confirmó que el Aeroparque Jorge Newbery ya se encontraba nuevamente operativo, dando inicio al proceso de regularización de vuelos tras una tarde marcada por el calor extremo, la incertidumbre y múltiples complicaciones para los pasajeros.