Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Se reanudaron las operaciones en Aeroparque tras más de tres horas de cierre por desprendimiento de asfalto

La pista fue rehabilitada luego de una interrupción provocada por un desprendimiento durante un despegue. El episodio ocurrió en una jornada de calor extremo y generó demoras, desvíos y momentos de tensión entre los pasajeros.

AEROPARQUE. Se reanudaron las operaciones tras más de tres horas de cierre por desprendimiento de asfalto. AEROPARQUE. Se reanudaron las operaciones tras más de tres horas de cierre por desprendimiento de asfalto. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 1 Hs

Luego de más de tres horas de interrupción total, el Aeroparque Jorge Newbery comenzó a normalizar sus operaciones este sábado por la tarde, tras el cierre preventivo de su pista a raíz de un desprendimiento de asfalto detectado durante el despegue de una aeronave por la cabecera 31. La situación provocó demoras, desvíos y complicaciones en vuelos de todo el país, en una jornada marcada además por temperaturas extremas.

Desde Aeropuertos Argentina confirmaron al diario La Nación que “la pista ya fue rehabilitada y las operaciones comenzaron a retomarse de manera progresiva”. El incidente ocurrió en plena ola de calor, con una temperatura que alcanzó los 35 grados y una sensación térmica de 37,7, condiciones que agravaron el impacto de la interrupción tanto en la operatoria aérea como en la experiencia de los pasajeros dentro de la terminal y a bordo de los aviones.

Uno de los casos que reflejó la complejidad de la situación fue el de un vuelo proveniente de Mar del Plata con destino a Aeroparque, originalmente programado para las 13.05. Según relató un pasajero identificado como José, el vuelo fue reprogramado primero para las 14.55 y luego para las 15.30. A las 15.27, con los pasajeros ya sentados en la aeronave, se les informó que el aeropuerto se encontraba cerrado y que no podrían despegar.

Minutos después, a las 15.53, la tripulación comunicó que el despegue quedaba suspendido y que debían permanecer a bordo mientras se realizaban tareas de mantenimiento en la pista, de acuerdo con la información transmitida por Aerolíneas Argentinas. “Ahora nos dicen que a las 17 reabriría el Aeroparque”, relató el pasajero, quien también describió momentos de tensión dentro de la cabina. “Un joven pidió bajarse del avión y una mujer quería sacar a su perro del canil porque estaba inquieto”, contó.

Según relató, la situación se tornó aún más incómoda por la temperatura y la incertidumbre. “Lo más complejo fue que la tripulación pedía que no se hicieran fotos ni filmaciones adentro del avión”, agregó, al señalar que incluso el personal de la aerolínea mostraba preocupación ante el escenario.

Mientras tanto, numerosas aeronaves quedaron a la espera de la reapertura. Algunas que ya se encontraban en aproximación debieron ser desviadas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y todas las partidas previstas desde Aeroparque registraron demoras. En redes sociales, pasajeros y usuarios reflejaron la situación en tiempo real, con mensajes que advertían que el aeropuerto llevaba más de una hora sin actividad.

Desde Aeropuertos Argentina explicaron que las tareas de reparación se realizaron “hacia el final de la cabecera, fuera de la pista”, y que por razones de seguridad se resolvió suspender completamente la operatoria. Una vez finalizados los trabajos, se autorizó la reapertura gradual. “Ahora se está retomando y se va a normalizar en los próximos minutos”, indicaron.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas informó que, como consecuencia directa del cierre, se registraron 14 vuelos demorados y que siete arribos debieron ser desviados a Ezeiza. La compañía estimó que la actividad se normalizaría progresivamente una vez habilitada la pista.

Finalmente, cerca de las 17, Aeropuertos Argentina confirmó que el Aeroparque Jorge Newbery ya se encontraba nuevamente operativo, dando inicio al proceso de regularización de vuelos tras una tarde marcada por el calor extremo, la incertidumbre y múltiples complicaciones para los pasajeros.

Temas Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caos y demoras en Aeroparque: más de una decena de vuelos afectados por desvíos y retrasos

Caos y demoras en Aeroparque: más de una decena de vuelos afectados por desvíos y retrasos

Lo más popular
La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión
1

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión
2

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto
3

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?
4

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Hermetismo por el crimen de San Pablo
5

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán
6

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

Más Noticias
Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Podrían inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino, la madre de la hija del Polaco

Podrían inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino, la madre de la hija del Polaco

Cómo estará el clima en Año Nuevo: ¿regresarán las tormentas?

Cómo estará el clima en Año Nuevo: ¿regresarán las tormentas?

Trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires: el chef seguirá internado en el Hospital Alemán

Trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires: el chef seguirá internado en el Hospital Alemán

Feriados 2026: cuántos fines de semana de hasta cuatro días habrá y cuándo serán

Feriados 2026: cuántos fines de semana de hasta cuatro días habrá y cuándo serán

Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Test de personalidad: Test de personalidad: elegí un camino y descubrí cómo será tu 2026

Test de personalidad: Test de personalidad: elegí un camino y descubrí cómo será tu 2026

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Comentarios