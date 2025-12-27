Caos y demoras en Aeroparque: más de una decena de vuelos afectados por desvíos y retrasos

También se reportaron importantes demoras. El vuelo AR 1531 de Aerolíneas Argentinas desde Córdoba, previsto originalmente para las 15:20, reprogramó su arribo para las 16:10. El servicio FO 5551 de Flybondi, procedente de El Calafate, pasó a tener como nuevo horario estimado las 16:25. En tanto, el vuelo AR 1741 desde Resistencia fue reprogramado para las 16:45, mientras que el AR 1829 desde Comodoro Rivadavia, también de Aerolíneas Argentinas, presenta una demora considerable y se espera su llegada recién a las 18:05.