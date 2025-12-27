Secciones
Caos y demoras en Aeroparque: más de una decena de vuelos afectados por desvíos y retrasos

La terminal aérea porteña registró complicaciones durante la tarde, con vuelos nacionales e internacionales desviados, demorados o sin información confirmada, lo que generó incertidumbre entre los pasajeros.

Hace 3 Hs

Una serie de demoras y desvíos afectó este sábado por la tarde el normal funcionamiento del Aeroparque Jorge Newbery, donde más de una decena de vuelos -tanto nacionales como internacionales- presentaron alteraciones en sus horarios y destinos, generando inconvenientes para cientos de pasajeros.

Entre los arribos, se registraron desvíos en vuelos procedentes de Salta (AR 1495), Ushuaia (AR 1893, previsto para las 15:15) y Trelew (AR 1893, 15:15), que figuraban sin sector ni puerta asignada. En la misma situación se encontraba el vuelo AR 1509 desde Santa Fe, cuyo aterrizaje estaba programado para las 15:35.

También se reportaron importantes demoras. El vuelo AR 1531 de Aerolíneas Argentinas desde Córdoba, previsto originalmente para las 15:20, reprogramó su arribo para las 16:10. El servicio FO 5551 de Flybondi, procedente de El Calafate, pasó a tener como nuevo horario estimado las 16:25. En tanto, el vuelo AR 1741 desde Resistencia fue reprogramado para las 16:45, mientras que el AR 1829 desde Comodoro Rivadavia, también de Aerolíneas Argentinas, presenta una demora considerable y se espera su llegada recién a las 18:05.

A su vez, el vuelo AR 1657 desde San Martín de los Andes, previsto para las 17:20, también fue demorado y se reprogramó para las 18:05.

En el plano internacional, el vuelo JJ 8034 de LATAM Brasil, proveniente de San Pablo–Guarulhos, que debía arribar a las 17:00, sufrió una demora y fue reprogramado para las 17:20.

Otros servicios aparecían con la leyenda “consultar”, sin información precisa sobre su estado. Entre ellos figuran el WJ 3046 de JetSMART Airlines desde Bariloche (15:30), el AR 1911 de Aerolíneas Argentinas desde Florianópolis (15:40), el WJ 3159 de JetSMART desde Iguazú (15:45), el AR 1749 desde Corrientes (15:50) y el LP 2380 de LATAM Perú desde Lima (16:00).

Las complicaciones también se extendieron a los vuelos en proceso de embarque. En el sector A de la terminal, varios servicios de Aerolíneas Argentinas y JetSMART Airlines registraban demoras y cambios de puerta.

El vuelo AR 1646 de Aerolíneas Argentinas con destino a Neuquén, que debía partir a las 15:30 desde la puerta 13, fue reprogramado para las 17:15. En tanto, el AR 1518 rumbo a Jujuy figura demorado, con salida estimada a las 16:05 y sin puerta asignada. Hacia Punta del Este, el vuelo AR 1356, inicialmente previsto para las 15:55, fue reprogramado para las 17:10 desde la puerta 15.

Por su parte, el vuelo AR 1420 con destino a Mendoza, que debía despegar a las 16:00, también sufrió una demora y se estima su salida a las 16:50, aún sin puerta confirmada.

En cuanto a los vuelos internacionales en etapa de embarque, el LA 454 de LATAM Chile hacia Santiago y el WJ 3814 de JetSMART Airlines con destino a Río de Janeiro, programados para las 15:40 y 15:55 respectivamente, figuran con embarque cerrado, según la información oficial que replicó Infobae.

