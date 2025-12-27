En pleno receso, Boca volvió a juntarse: quiénes estuvieron en el casamiento de Kevin Zenón

El receso de fin de año no cortó los vínculos puertas adentro. Mientras el plantel de Boca Juniors disfruta de sus vacaciones, varios futbolistas actuales del club y dos exjugadores coincidieron en el casamiento de Kevin Zenón, en una postal que rápidamente se hizo viral.
La celebración se realizó el viernes 26 de diciembre en Santa Fe, ciudad ligada a la historia personal del mediocampista y de su pareja, Sol Amsler. Hasta allí llegaron Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Leandro Brey, quienes viajaron juntos en un avión privado acompañados por sus parejas. Ya en destino se sumó Lautaro Blanco, completando el grupo que representó al actual plantel "xeneize".
La imagen que recorrió las redes no se quedó solo en el presente. En la fiesta también dijeron presente dos ex Boca surgidos de la cantera: Ezequiel Fernández, hoy en el Bayer Leverkusen, y Cristian Medina, reciente campeón del Torneo Clausura con Estudiantes de La Plata. El reencuentro, captado en una sola foto, fue suficiente para despertar nostalgia y comentarios entre los hinchas.
El evento tuvo lugar en un salón ubicado en la zona del Dique II, con el río como telón de fondo, y contó con la música de Los Totora como uno de los momentos destacados de la noche. Las imágenes del casamiento se multiplicaron en redes sociales, tanto desde cuentas personales de los futbolistas como de sus parejas, que mostraron detalles del viaje y de la celebración.
Para Zenón, la boda llegó en un momento especial también desde lo futbolístico. Con 24 años, atraviesa semanas en las que su nombre aparece ligado al mercado de pases, en medio de un presente irregular dentro del campo. En Boca analizan escenarios, aunque el cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda sostiene la intención de recuperar la versión que lo acercó rápidamente al cariño de la gente en sus primeros meses de 2024.
Según la agenda institucional, el plantel de Boca Juniors volverá a verse las caras el próximo viernes 2 de enero, cuando comience la pretemporada con los exámenes médicos y el arranque formal del nuevo ciclo. Hasta entonces, la imagen del casamiento de Zenón quedará como una postal de unión en pleno receso.