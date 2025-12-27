En pleno receso, Boca volvió a juntarse: quiénes estuvieron en el casamiento de Kevin Zenón

El evento tuvo lugar en un salón ubicado en la zona del Dique II, con el río como telón de fondo, y contó con la música de Los Totora como uno de los momentos destacados de la noche. Las imágenes del casamiento se multiplicaron en redes sociales, tanto desde cuentas personales de los futbolistas como de sus parejas, que mostraron detalles del viaje y de la celebración.