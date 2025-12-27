Secciones
Hinestroza, refuerzo de Boca, publicó una foto con un cuchillo

El extremo colombiano quedó en el centro de la escena por una imagen publicada en redes sociales, que generó polémica antes de su llegada al Xeneize

En 2025, el delantero disputó 56 partidos, con 7 goles y 11 asistencias. En 2025, el delantero disputó 56 partidos, con 7 goles y 11 asistencias.
Hace 3 Hs

La inminente llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors tuvo un fuerte revés días antes de su presentación oficial: el extremo colombiano quedó envuelto en una polémica en redes sociales por una imagen que publicó.

El jugador, de apenas 23 años y pieza clave del reciente título en Atlético Nacional, publicó una imagen donde se observa sobre la cama un cuchillo de hoja corta con mango marrón, un detalle que desató críticas, memes y comentarios negativos de parte de un sector de los hinchas. 

Lo que agrava la situación no es solo la presencia del arma en la imagen, sino que Hinestroza no borró la publicación, incluso la repitió en sus historias horas después, lo que desató críticas que llevaron a su definitiva eliminación.

La foto que compartió el colombiano y despertó polémica en redes, La foto que compartió el colombiano y despertó polémica en redes,

Por su parte, Boca lo espera el 3 de enero para comenzar la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda, y se da por hecho que habrá una charla interna con el jugador para pulir asuntos sobre comportamiento público. 

