De las fanfarronadas de Bobby Riggs y la victoria de Billie Jean King que se hizo película al duelo Kyrgios–Sabalenka

La australiana Margaret Court fue la primera en aceptar el desafío, el 13 de mayo de 1973, con motivo del Día de la Madre. Aunque ese año ganó sus tres últimos títulos de Grand Slam, la diestra de 30 años no logró desmentir a Riggs, que tenía 55. El estadounidense se impuso por 6-2 y 6-1 en Ramona (California), en un partido que él mismo bautizó de inmediato como la “masacre del Día de la Madre”.