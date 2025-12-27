Un mejor final: Milei, el balance de un año bisagra y las reformas en disputa para 2026

El gobierno nacional en este caso no debería dar por sentado que la palabra “reforma” será entendida como algo positivo y quizás por eso mismo lo ha variado en el caso laboral, lo que ahora se describe como “modernización”, la próxima tarea que tendrá el Congreso desde mediado de enero. Para darle sentido, sobre todo a este primer hito legislativo del nuevo año, el Gobierno debería construir un relato pedagógico que explique qué se reforma, por qué y cómo se protege todo aquello que la sociedad valora. Es un tema muy sensible el del trabajo y la clave estará en traducir cualquier abstracción teórica a impactos concretos en la vida de la gente: ¿qué se gana, qué se pierde y qué se transforma?