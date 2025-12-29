Qué pasa en el Amazonas: el inquietante hallazgo que preocupa a los científicos

La nueva investigación publicada en Biogeosciences reveló que los incendios extremos generaron niveles sin precedentes de contaminación por carbono y revelaron la vulnerabilidad del ecosistema. Durante 2024, el fuego liberó aproximadamente 791 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, una cantidad comparable a las emisiones anuales totales de Alemania. Esto representa un aumento siete veces mayor que el promedio de los dos años anteriores y marca la primera vez que la degradación inducida por incendios ha superado a la deforestación como el principal impulsor de emisiones de carbono en el Amazonas.