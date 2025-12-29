Qué pasa en el Amazonas: el inquietante hallazgo que preocupa a los científicos

Ni los procesos industriales en las fábricas chinas ni la combustión de diésel en Estados Unidos generaron tanto CO2 como sí lo hizo el pulmón verde más importante del mundo, el Amazonía. A pesar de que las tasas generales de deforestación se desaceleraron —la cual era uno de los mayores peligros para la subsistencia del ecosistema—, los incendios convirtieron a la mayor selva tropical en un emisor récord de carbono.
En las últimas dos décadas, la selva amazónica sufrió su temporada de incendios forestales “más devastadora”. Ya el año pasado, el fuego devoró gran parte de Sudamérica; los incendios dañaron aproximadamente 3,3 millones de hectáreas de selva amazónica solo en 2024, según un nuevo estudio del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Y aunque en las fotos desde arriba parecen intactas, la Amazonia ya perdió una parte significativa de biomasa y función ecológica.
La selva no baja su temperatura
Pero esto no queda ahí. Ya estudios anteriores, como el respaldado por la NASA, revelaron que los incendios no terminan cuando el agua logra sofocarlos. Estos elevan la temperatura del lugar, que permanece 2,6 °C más caliente que en aquellos sectores intactos o talados selectivamente, manteniendo este exceso térmico al menos durante 30 años.
La nueva investigación publicada en Biogeosciences reveló que los incendios extremos generaron niveles sin precedentes de contaminación por carbono y revelaron la vulnerabilidad del ecosistema. Durante 2024, el fuego liberó aproximadamente 791 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, una cantidad comparable a las emisiones anuales totales de Alemania. Esto representa un aumento siete veces mayor que el promedio de los dos años anteriores y marca la primera vez que la degradación inducida por incendios ha superado a la deforestación como el principal impulsor de emisiones de carbono en el Amazonas.
Cómo se llevó a cabo el estudio
El estudio se basó en técnicas satelitales avanzadas diseñadas para subsanar las deficiencias en los conjuntos de datos globales sobre incendios anteriores. Los científicos combinaron observaciones del sistema de monitoreo del Bosque Húmedo Tropical con datos del Sistema Global de Información sobre Incendios Forestales. Al eliminar cuidadosamente las señales falsas de las quemas agrícolas y la interferencia de las nubes, el equipo pudo identificar y confirmar los daños forestales causados por incendios con mucha mayor precisión que antes.
Un llamado a la acción
"La creciente ocurrencia de incendios, impulsada por el cambio climático y el uso insostenible del suelo, amenaza con llevar al Amazonas hacia un punto de inflexión catastrófico", advierte el estudio. "Esfuerzos urgentes y coordinados son cruciales para mitigar estos impulsores y prevenir daños irreversibles en el ecosistema".