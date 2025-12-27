La mansión de Stranger Things existe: dónde se encuentra y cuál es su valor

La casa, conocida en la trama como la mansión Creel, es en realidad la Claremont House, una construcción de estilo victoriano con gran valor histórico ya que fue edificada en 1882 en el Distrito Histórico de East Rome, en el estado de Georgia. Sus más de 550 metros cuadrados, sus detalles arquitectónicos de época y su historia convierten a este inmueble en un punto de interés para quienes siguen de cerca la producción televisiva y su impacto cultural.