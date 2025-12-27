La mansión de Stranger Things existe: dónde se encuentra y cuál es su valor

La ficción de Stranger Things traspasa la pantalla y se materializa en una imponente mansión victoriana ubicada en Georgia, Estados Unidos, que sirvió como una de las locaciones más inquietantes de la popular serie de Netflix y hoy despierta interés tanto entre fanáticos como entre coleccionistas de bienes raíces.
La casa, conocida en la trama como la mansión Creel, es en realidad la Claremont House, una construcción de estilo victoriano con gran valor histórico ya que fue edificada en 1882 en el Distrito Histórico de East Rome, en el estado de Georgia. Sus más de 550 metros cuadrados, sus detalles arquitectónicos de época y su historia convierten a este inmueble en un punto de interés para quienes siguen de cerca la producción televisiva y su impacto cultural.
Una joya histórica con fama mundial
Antes de aparecer en la serie creada por los hermanos Duffer, la Claremont House ya destacaba por su valor patrimonial: fue construida por el coronel Hamilton Yancey y con el paso de los años fue restaurada por sus propietarios para recuperar muchas de sus características originales, como molduras, alacenas y estanterías de época.
En la producción de Stranger Things, esta mansión cobra protagonismo como el hogar de la familia Creel, un lugar que los personajes visitan en escenas clave que exploran los vínculos con los misterios del Upside Down. Su atmósfera y estética sombría la convirtieron en una de las imágenes más recordadas de las temporadas recientes.
Valor y curiosidades inmobiliarias
La famosa casa tiene una historia particular porque durante muchos años se la utilizó como bed and breakfast, es decir, como un tipo de alojamiento turístico pequeño y familiar que ofrece una habitación privada y el desayuno. En 2019 fue vendida por unos U$S350.000.
Con la popularidad que le otorgó la serie y las obras de restauración, volvió a ponerse en venta en 2022 por aproximadamente U$S1.500, es decir, más de cuatro veces su valor anterior en el mercado inmobiliario
La propiedad cuenta con seis dormitorios, seis baños y una casa de huéspedes de estilo gótico, además de conservar detalles curiosos como una caja fuerte antigua empotrada en la pared y un urinario de hierro fundido que se convirtió en uno de sus elementos más llamativos.
Otras casas icónicas que existen de la serie
Además de la mansión Creel, otras viviendas utilizadas en la serie también están en el mundo real. Por ejemplo, la casa de la familia Wheeler, ubicada en East Point, Georgia, se usó como fachada recurrente en las cinco temporadas y fue vendida recientemente a fanáticos de Stranger Things por unos US$365.000, luego de haber sido adquirida tiempo atrás por Netflix.
Asimismo, la fachada de la casa de los Byers en Fayetteville, Georgia, continúa siendo un punto de atracción turística y fue transformada en una experiencia temática inspirada en la serie.