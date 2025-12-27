Secciones
LA GACETA
EspectáculosTV, Cine y Series

La mansión de Stranger Things existe: dónde se encuentra y cuál es su valor

La imponente mansión se contruyó en 1882, tiene un gran valor histórico y en el mercado inmobiliario.

La casa Creel de la serie Stranger Things. Foto tomada de internet La casa Creel de la serie Stranger Things. Foto tomada de internet
Hace 3 Hs

La ficción de Stranger Things traspasa la pantalla y se materializa en una imponente mansión victoriana ubicada en Georgia, Estados Unidos, que sirvió como una de las locaciones más inquietantes de la popular serie de Netflix y hoy despierta interés tanto entre fanáticos como entre coleccionistas de bienes raíces.

Stranger Things llega a su final: cuándo se estrena el último episodio y todos los detalles

Stranger Things llega a su final: cuándo se estrena el último episodio y todos los detalles

La casa, conocida en la trama como la mansión Creel, es en realidad la Claremont House, una construcción de estilo victoriano con gran valor histórico ya que fue edificada en 1882 en el Distrito Histórico de East Rome, en el estado de Georgia. Sus más de 550 metros cuadrados, sus detalles arquitectónicos de época y su historia convierten a este inmueble en un punto de interés para quienes siguen de cerca la producción televisiva y su impacto cultural.

Una joya histórica con fama mundial

Antes de aparecer en la serie creada por los hermanos Duffer, la Claremont House ya destacaba por su valor patrimonial: fue construida por el coronel Hamilton Yancey y con el paso de los años fue restaurada por sus propietarios para recuperar muchas de sus características originales, como molduras, alacenas y estanterías de época. 

En la producción de Stranger Things, esta mansión cobra protagonismo como el hogar de la familia Creel, un lugar que los personajes visitan en escenas clave que exploran los vínculos con los misterios del Upside Down. Su atmósfera y estética sombría la convirtieron en una de las imágenes más recordadas de las temporadas recientes. 

Valor y curiosidades inmobiliarias

La famosa casa tiene una historia particular porque durante muchos años se la utilizó como bed and breakfast, es decir, como un tipo de alojamiento turístico pequeño y familiar que ofrece una habitación privada y el desayuno. En 2019 fue vendida por unos U$S350.000.

Con la popularidad que le otorgó la serie y las obras de restauración, volvió a ponerse en venta en 2022 por aproximadamente U$S1.500, es decir, más de cuatro veces su valor anterior en el mercado inmobiliario

Cómo podría terminar Stranger Things: las teorías más fuertes sobre el final de la serie

Cómo podría terminar Stranger Things: las teorías más fuertes sobre el final de la serie

La propiedad cuenta con seis dormitorios, seis baños y una casa de huéspedes de estilo gótico, además de conservar detalles curiosos como una caja fuerte antigua empotrada en la pared y un urinario de hierro fundido que se convirtió en uno de sus elementos más llamativos.

Otras casas icónicas que existen de la serie

Además de la mansión Creel, otras viviendas utilizadas en la serie también están en el mundo real. Por ejemplo, la casa de la familia Wheeler, ubicada en East Point, Georgia, se usó como fachada recurrente en las cinco temporadas y fue vendida recientemente a fanáticos de Stranger Things por unos US$365.000, luego de haber sido adquirida tiempo atrás por Netflix.

Asimismo, la fachada de la casa de los Byers en Fayetteville, Georgia, continúa siendo un punto de atracción turística y fue transformada en una experiencia temática inspirada en la serie.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió Pat Finn, recordado por su participación en la icónica serie Friends y The Middle

Murió Pat Finn, recordado por su participación en la icónica serie Friends y The Middle

Con el regreso de Chris Evans como el Capitán América, Marvel mostró el primer tráiler de Avengers: Doomsday

Con el regreso de Chris Evans como el Capitán América, Marvel mostró el primer tráiler de "Avengers: Doomsday"

Yanina Latorre se despidió de LAM y rompió en llanto tras la emotiva carta que le leyó su mamá

Yanina Latorre se despidió de LAM y rompió en llanto tras la emotiva carta que le leyó su mamá

Netflix: estos son los códigos secretos para encontrar todas las películas navideñas

Netflix: estos son los códigos secretos para encontrar todas las películas navideñas

Ni una escena de más: la miniserie de Netflix para devorar en un solo día que es tendencia mundial

Ni una escena de más: la miniserie de Netflix para devorar en un solo día que es tendencia mundial

Lo más popular
La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión
1

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión
2

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto
3

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)
4

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán
5

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

Hermetismo por el crimen de San Pablo
6

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Más Noticias
Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

“Renacer” es el flamenco llevado a la vida cotidiana

“Renacer” es el flamenco llevado a la vida cotidiana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios