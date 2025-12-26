Stranger Things llega a su final: cuándo se estrena el último episodio y todos los detalles

La serie, creada por los hermanos Duffer y estrenada en 2016, marcó un antes y después en el catálogo de Netflix por su mezcla de nostalgia de los ’80 con ciencia ficción y terror. Desde su debut, cosechó una masa de seguidores globales y generó un impacto que trascendió al formato televisivo. El capítulo final promete cerrar tramas clave y ofrecer una conclusión a la historia de Eleven, Will, Mike, Dustin, Lucas, Max y el resto del elenco principal que acompañó a los espectadores durante casi una década.