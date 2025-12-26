Cómo podría terminar Stranger Things: las teorías más fuertes sobre el final de la serie

La quinta y última temporada de Stranger Things continúa encendiendo el debate global entre sus fanáticos. El 25 de diciembre de 2025, Netflix estrenó tres nuevos episodios, que profundizan en la batalla contra Vecna y reavivan interrogantes sobre el destino de los personajes principales en Hawkins y el Upside Down.
Esta recta final prepara el terreno para un cierre que promete ser épico: el episodio final, titulado The Rightside Up, se estrenará el 31 de diciembre de 2025, con una duración de más de dos horas y una proyección simultánea en Netflix y salas de cine seleccionadas en Estados Unidos y Canadá.
Con menos de una semana para el desenlace de la serie, las teorías entre la audiencia y críticos especializados se han multiplicado. Algunas apuntan a posibles giros dramáticos en el destino de personajes clave, mientras que otras analizan cómo podría cerrarse la historia del Upside Down tras casi una década de misterio y amenaza constante.
Stranger Things: las teorías sobre lo que puede pasar en el final de la exitosa serie
La quinta temporada de Stranger Things se abre con una Hawkins sitiada, atravesada por grietas dimensionales que permiten el ingreso de Demogorgons del Mundo del Revés. La ciudad permanece bajo cuarentena militar, mientras Eleven (Millie Bobby Brown) y Hopper (David Harbour) combaten fuerzas oscuras dentro de una base ubicada en esa dimensión paralela. La aparición de una perturbadora pared de carne y la irrupción de la científica Dra. Kay (Linda Hamilton) suman un clima de tensión creciente a la historia.
Uno de los giros centrales es la revelación de que Will posee poderes sobrenaturales, en paralelo a sucesos inquietantes que tienen lugar en una cueva donde Max, Holly y Vecna —la antigua identidad de Henry Creel— parecen atrapados en recuerdos perturbadores.
Este escenario alimenta múltiples teorías entre los fans, sobre todo en torno al comportamiento de Henry Kreel (Jamie Campbell Bower), que fuera de la cueva se muestra visiblemente atemorizado. Su pasado explica parte del horror: asesinó a su madre y a su hermana y terminó recluido en el Laboratorio de Hawkins, hasta que Eleven lo expulsó con sus poderes y lo convirtió en Vecna.
En este entramado también se destaca el secuestro de Holly, la hermana menor de Mike y Nancy, quien fue capturada por un Demogorgon durante un violento enfrentamiento en su casa. Un elemento simbólico es la cinta con la canción I Think We’re Alone Now, de Tiffany, que Holly conserva como regalo de Henry, a quien llamaba Sr. No Sé Qué, un apodo inspirado en la novela Un pliegue en el tiempo, de Madeleine L’Engle, que la niña leía en la quinta temporada.
Mientras tanto, Max continúa en coma tras su enfrentamiento con Vecna, y personajes como Joyce Byers luchan por salvar a sus seres queridos y a Hawkins, buscando respuestas sobre la conexión entre la música y la maldición del villano. Canciones como Running Up That Hill, de Kate Bush, o Dream A Little Dream Of Me demostraron ser clave para resistir el control mental.