Cómo podría terminar Stranger Things: las teorías más fuertes sobre el final de la serie

En este entramado también se destaca el secuestro de Holly, la hermana menor de Mike y Nancy, quien fue capturada por un Demogorgon durante un violento enfrentamiento en su casa. Un elemento simbólico es la cinta con la canción I Think We’re Alone Now, de Tiffany, que Holly conserva como regalo de Henry, a quien llamaba Sr. No Sé Qué, un apodo inspirado en la novela Un pliegue en el tiempo, de Madeleine L’Engle, que la niña leía en la quinta temporada.