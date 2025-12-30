El Banco Central trazó su hoja de ruta para 2026: el fin del cepo corporativo dependerá de la deuda externa

La estrategia oficial marcó un sutil contrapunto con el discurso reciente del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había sugerido una menor dependencia de Wall Street bajo la premisa de "vivir con lo nuestro". Según el BCRA, en cambio, la vuelta al crédito externo es la llave para liberar el giro de dividendos y el pago de deudas comerciales previas a 2025.