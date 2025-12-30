El Banco Central trazó su hoja de ruta para 2026: el fin del cepo corporativo dependerá de la deuda externa

El Banco Central (BCRA) puso negro sobre blanco sus planes para el bienio 2025-2026. A través de un informe de objetivos publicado este lunes, la entidad que conduce Santiago Bausili trazó un sendero de normalización cambiaria, aunque supeditó la flexibilización de las restricciones para las empresas a que el país recupere el acceso fluido a los mercados internacionales de deuda.
La estrategia oficial marcó un sutil contrapunto con el discurso reciente del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había sugerido una menor dependencia de Wall Street bajo la premisa de "vivir con lo nuestro". Según el BCRA, en cambio, la vuelta al crédito externo es la llave para liberar el giro de dividendos y el pago de deudas comerciales previas a 2025.
El nuevo esquema cambiario
Uno de los cambios más significativos comenzará a regir el 1° de enero. El sistema de "bandas" cambiarias, que hasta ahora se ajustaba a un ritmo del 1% mensual, cambiará su lógica de actualización.
A partir de esa fecha, las bandas estarán indexadas al último dato de inflación. ¿Qué significa esto en la práctica?
-El techo de la banda subirá para evitar que el dólar quede demasiado barato (atraso cambiario).
-El ajuste será menor, funcionando como un "ancla" para contener los precios.
Con esta medida, el Central busca dar previsibilidad y evitar saltos bruscos mientras avanza la "remonetización" de la economía.
El plan para sumar reservas
El informe ratificó que la prioridad es fortalecer las reservas líquidas, pero con un método quirúrgico. El BCRA intervendrá diariamente comprando un monto equivalente al 5% del volumen del mercado de cambios. Además, se reservó la facultad de realizar "compras en bloque" si detecta oportunidades que no desestabilicen el mercado.
Este proceso de acumulación de dólares irá de la mano con un aumento de la oferta monetaria, aunque el organismo aclaró que la emisión siempre correrá por detrás de la demanda de dinero de la gente, para asegurar la estabilidad de precios.
Crédito y medios de pago
En el plano financiero, el BCRA anticipó que continuará normalizando los encajes bancarios (la porción de depósitos que los bancos deben inmovilizar). El objetivo es que esa liberación de fondos se traduzca en una recuperación del crédito para el sector privado.
Finalmente, el plan 2026 incluyó un fuerte impulso a la modernización del sistema de pagos, con el fin de seguir desplazando el uso de efectivo mediante instrumentos electrónicos.