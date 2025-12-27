Secciones
Tylor Chase, la ex estrella de Nickelodeon, un paso más cerca de la rehabilitación

El ex artista fue protagonista de una serie de hechos desafortunados durante las últimas semanas y cientos de personas intentaron ayudarle.

Chase se encontraba en situación de calle hasta que una mujer lo reconoció por la serie de Nickelodeon en la que saltó a la fama. Chase se encontraba en situación de calle hasta que una mujer lo reconoció por la serie de Nickelodeon en la que saltó a la fama. Foto: Daily Mail
Hace 1 Hs

Después de casi haber destrozado la habitación que le alquilaron para que pasara una noche al resguardo de la lluvia, Tylor Chase dio buenas noticias. Según indicó el medio TMZ, el ex actor de “Manual de supervivencia escolar de Ned” está ingresado en un hospital en el que están atendiéndolo antes de su ingreso a rehabilitación por sus problemas de adicción sostenidos en el tiempo.

“Tylor se encuentra en espera de 72 horas y está siendo tratado antes de ser ingresado a un centro de rehabilitación”, publicó la agencia de noticias TMZ. Luego de que Daniel Lee Curtis, compañero de grabación de Chase, intentara protegerlo, más personas se sumaron a la causa. Entre ellos, Jacob Harris, dueño de una barbería en California que siempre defendió a Tylor.

Tylor Chase fue internado para recibir rehabilitación

Harris contó que pasó horas el día de Navidad junto a Chase. “Tenía que hacer algo. Finalmente encontré un centro de crisis que vino a realizar una evaluación in situ (a Chase)”, relató el barbero. Luego de la evaluación, los especialistas indicaron que Tylor sí estaba en condiciones de ser ingresado para recibir atención médica en el hospital de Riverside.

“Tylor Chase está recibiendo la atención médica necesaria en un hospital del sur de California después de que amigos y familiares se unieran para ayudar a la ex estrella infantil en sus dificultades”, publicaron en el periódico Daily Mail. Luego de la evaluación que consiguió Harris, Chase fue trasladado inmediatamente al hospital. “Ahora está bien cuidado y el futuro pinta bien. Solo necesitaba que alguien hiciera algo para ayudarlo”, declaró el barbero.

Harris fue uno de los abanderados por la causa de Chase. Este logró conseguir el número del padre del actor y ponerlo en contacto con Shaun Weiss, protagonista de “The Mighty Ducks” –serie de Disney–, que también atravesó su proceso de lidiar contra las adicciones. “Tylor fue trasladado a un centro por un equipo de crisis de salud mental. Está bajo el cuidado de las autoridades del condado de Riverside”, declaró Weiss a través de su representante.

Luchan para sacar a Tylor Chase de la calle

Después de un efímero paso por un canal de YouTube en el que aparecía de forma esporádica hasta 2021, Chase desapareció del mundo mediático. Se cree que fue en esa época cuando se agravaron sus problemas de consumo y terminó convirtiéndose en lo que en Estados Unidos se denomina un “homeless”, es decir, una persona sin hogar.

Pero fue reconocido en las calles y a raíz de un video que se viralizó, se organizó una colecta de dinero para ayudarlo. Sin embargo, la familia de Chase se contactó con la organizadora de la colecta para informarle que el ex actor no necesitaba dinero, sino otro tipo de atención: ayuda médica. La colecta se detuvo y el dinero fue enviado a los padres de Chase, quienes se comprometieron a ingresarlo en una cuenta a su nombre.

