Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Desde hace algunos meses, la serie de episodios calamitosos para el ex actor Tylor Chase no cesa. Pero lo verdaderamente complejo ocurrió durante los últimos 10 días. El ex intérprete de “Manual de supervivencia escolar de Ned” fue registrado viviendo en las calles, en un pésimo estado, y uno de sus compañeros de la serie, Daniel Curtis Lee, apareció para intentar ayudarlo. Pero el gesto de solidaridad no tuvo un final feliz.
Una mujer reconoció a Chase en una tienda hace un tiempo y decidió grabarlo. En la reacción del joven, que hoy tiene más de 30 años, se reconocieron gestos evasivos y de prisa. Pero el video fue subido a redes donde se viralizó. También se inició una colecta para ayudar a Chase, pero una persona se comunicó con la organizadora para informarle que el ex actor no necesitaba dinero, sino ayuda médica.
Daniel Curtis Lee, al rescate de Tylor Chase
Gracias a los videos que trascendieron en TikTok y otras redes sociales que se hicieron eco, la situación de Chase llegó a Daniel Curtis Lee, uno de sus compañeros de la exitosa serie de Nickelodeon. El actor que interpretó a Cookie, el mejor amigo del protagonista, localizó a su antiguo colega un día antes de la Nochebuena para brindarle refugio.
Chase fue hallado por su compañero en Riverside, California, quien viajó desde Los Ángeles para hacer algo por resolver la situación. Curtis Lee invitó a su compañero a comer pizza y, debido a las condiciones climáticas de la zona, decidió registrar a Chase en un motel para que pudiera resguardarse de las tormentas del sur de California.
En el encuentro, también hicieron una videollamada con Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned, el protagonista de la serie que salió en 2004. Juntos, Werkheiser y Curtis Lee le dieron ánimos para que mejorara. Este último incluso se ofreció a ayudarlo a ingresar a una clínica de rehabilitación. “Planeo mantenerme en contacto y apoyarlo en todo lo que pueda”, dijo Curtis Lee.
Tylor Chase destrozó la habitación que le alquiló Daniel Curtis Lee
“¡Tylor Chase y Cookie reunidos con Ned en FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia. Hotel asegurado!”, publicó Curtis Lee el día que se reunió con su compañero. También comentó que Tylor quiere dedicarse a hacer streaming de videojuegos y pidió que alguien les ayudara con su tarea. Pero apenas unas horas después de que Tylor ingresara al motel, la administración del local debió comunicarse con su responsable.
Las puertas estaban abiertas, la heladera estaba sobre el suelo y el microondas estaba dentro de la bañera. El establecimiento decidió intervenir para evitar mayores consecuencias y Tylor terminó siendo desalojado. “Pensé que no podía ser peor y me equivoqué”, dijo Curtis Lee.