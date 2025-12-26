Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Una mujer reconoció a Chase en una tienda hace un tiempo y decidió grabarlo. En la reacción del joven, que hoy tiene más de 30 años, se reconocieron gestos evasivos y de prisa. Pero el video fue subido a redes donde se viralizó. También se inició una colecta para ayudar a Chase, pero una persona se comunicó con la organizadora para informarle que el ex actor no necesitaba dinero, sino ayuda médica.