Quién es Tylor Chase, la ex estrella de Nickelodeon, que está irreconocible y vive en la calle

Durante años, su rostro fue familiar para millones de chicos que crecieron frente a la pantalla. Tylor Chase supo ser una de las jóvenes promesas de Nickelodeon, con participación en producciones que marcaron a toda una generación. Sin embargo, el presente del ex actor dista por completo de aquel pasado de fama, sets de grabación y reconocimiento público.
En los últimos días, su historia volvió a circular con fuerza tras conocerse imágenes y testimonios que lo muestran viviendo en la calle y con un aspecto muy distinto al que conservan sus seguidores en la memoria. ¿Qué ocurrió con aquella ex estrella infantil y cómo se explica el abrupto giro en su vida? Su caso reabre el debate sobre el costo de la fama temprana y el detrás de escena de la industria del entretenimiento.
El deterioro de Tyler Chase y los videos que reavivaron su historia
Nuevos videos comenzaron a circular en redes sociales luego de que en septiembre se hiciera pública la situación de Tyler Chase. En el material más reciente, difundido en TikTok y grabado en California, se observa al ex actor de 36 años en un estado más delicado que aquel en el que había sido visto meses atrás, cuando su caso salió a la luz.
Durante la grabación, la persona que filma le pregunta si había participado en una serie de Disney Channel, a lo que Chase aclara que actuó en Nickelodeon, en el programa Ned’s Declassified School Survival Guide. “Ah, sí, vos sos ese chico”, responde quien está detrás de cámara, mientras él dice su nombre completo. Tras conocerse su situación de calle, se abrió una cuenta de GoFundMe para ayudarlo, que logró reunir más de mil dólares, aunque luego fue cerrada a pedido de su madre.
Según consignó Prime Timer, la madre de Chase explicó que su hijo no necesita dinero, sino atención médica, ya que no puede administrarse la medicación y suele perder su teléfono en pocos días. “El dinero podría hacerle más mal que bien. Es amable y tiene un corazón puro, pero necesita tratamiento urgentemente”, señaló.
De acuerdo con los informes, Chase padece trastorno bipolar. Además, el oficial Ryan Railsback, del Departamento de Policía de Riverside, indicó a TMZ que los agentes interactúan con él al menos una vez por semana, aunque Tyler rechaza la ayuda, y destacó que suele mostrarse cooperativo y cordial.