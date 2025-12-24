Quién es Tylor Chase, la ex estrella de Nickelodeon, que está irreconocible y vive en la calle

En los últimos días, su historia volvió a circular con fuerza tras conocerse imágenes y testimonios que lo muestran viviendo en la calle y con un aspecto muy distinto al que conservan sus seguidores en la memoria. ¿Qué ocurrió con aquella ex estrella infantil y cómo se explica el abrupto giro en su vida? Su caso reabre el debate sobre el costo de la fama temprana y el detrás de escena de la industria del entretenimiento.