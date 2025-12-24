Secciones
LA GACETA
EspectáculosTV, Cine y Series

Quién es Tylor Chase, la ex estrella de Nickelodeon, que está irreconocible y vive en la calle

Tras hacerse público su caso en septiembre, comenzaron a difundirse nuevos videos en redes sociales que generaron preocupación y renovaron el pedido de ayuda urgente para evitar que su estado siga deteriorándose.

Quién es Tylor Chase, la ex estrella de Nickelodeon, que está irreconocible y vive en la calle Quién es Tylor Chase, la ex estrella de Nickelodeon, que está irreconocible y vive en la calle Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Durante años, su rostro fue familiar para millones de chicos que crecieron frente a la pantalla. Tylor Chase supo ser una de las jóvenes promesas de Nickelodeon, con participación en producciones que marcaron a toda una generación. Sin embargo, el presente del ex actor dista por completo de aquel pasado de fama, sets de grabación y reconocimiento público.

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

En los últimos días, su historia volvió a circular con fuerza tras conocerse imágenes y testimonios que lo muestran viviendo en la calle y con un aspecto muy distinto al que conservan sus seguidores en la memoria. ¿Qué ocurrió con aquella ex estrella infantil y cómo se explica el abrupto giro en su vida? Su caso reabre el debate sobre el costo de la fama temprana y el detrás de escena de la industria del entretenimiento.

El deterioro de Tyler Chase y los videos que reavivaron su historia

Nuevos videos comenzaron a circular en redes sociales luego de que en septiembre se hiciera pública la situación de Tyler Chase. En el material más reciente, difundido en TikTok y grabado en California, se observa al ex actor de 36 años en un estado más delicado que aquel en el que había sido visto meses atrás, cuando su caso salió a la luz.

Durante la grabación, la persona que filma le pregunta si había participado en una serie de Disney Channel, a lo que Chase aclara que actuó en Nickelodeon, en el programa Ned’s Declassified School Survival Guide. “Ah, sí, vos sos ese chico”, responde quien está detrás de cámara, mientras él dice su nombre completo. Tras conocerse su situación de calle, se abrió una cuenta de GoFundMe para ayudarlo, que logró reunir más de mil dólares, aunque luego fue cerrada a pedido de su madre.

Según consignó Prime Timer, la madre de Chase explicó que su hijo no necesita dinero, sino atención médica, ya que no puede administrarse la medicación y suele perder su teléfono en pocos días. “El dinero podría hacerle más mal que bien. Es amable y tiene un corazón puro, pero necesita tratamiento urgentemente”, señaló. 

De acuerdo con los informes, Chase padece trastorno bipolar. Además, el oficial Ryan Railsback, del Departamento de Policía de Riverside, indicó a TMZ que los agentes interactúan con él al menos una vez por semana, aunque Tyler rechaza la ayuda, y destacó que suele mostrarse cooperativo y cordial.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
4

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
5

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
6

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Más Noticias
La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios